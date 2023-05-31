Командувач ВМС розповів, скільки російських кораблів знищила Україна

Олексій Неїжпапа розповів, що військові знищили 18 суден окупантів. Також він повідомив, що Україна незабаром почне формувати корпус морської піхоти.

Командувач військово-морськими силами віцеадмірал Неїжпапа зазначив, що формування корпусу – необхідність сьогодення, адже Україна має надзвичайно протяжну берегову лінію. Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Ще три десятки дронів і майже пів тисячі солдатів: шалені втрати ворога станом на 31 травня

Яких втрат зазнав російський флот

Олексій Неїжпапа заявив, що серед 18 знищених ворожих кораблів є кілька десантних катерів та десантний корабель, який українським військовим вдалося захопити у Бердянську. Ті ж десантні катери типу "Раптор" та один катер "Серна", що вдалося ліквідувати, окупанти раніше використовували для захоплення острова Зміїного.

Прокоментував Неїжпапа і новий корпус морської піхоти, створення якого раніше, 23 травня, анонсував президент Зеленський.

Що стосується створення цього корпусу – це вимога сьогодення. Чому? Тому що Україна – це морська держава і має дуже велику берегову смугу – більш ніж 2700 кілометрів,

– повідомив він.

Також він зауважив, звільнення берегових кордонів, окупованих територій, де є багато річок та лиманів – це завдання морської піхоти. У відповідь на питання, чи означає створення корпусу підготовку масштабної операції, він повідомив, що всі операції проводяться у комплексі з іншими підрозділами сил оборони.

"Основні завдання морської піхоти – це охорона морських баз, портів і в першу чергу захоплення плацдарму, який утримує противник", – повідомив він.

Нагадав він і про те, що для функціонування морської піхоти необхідне і нове озброєння: десантні, протимінні кораблі, безпілотники тощо.

Що відомо про підготовку до українського контрнаступу