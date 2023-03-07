На фронті загинув комбат львівських десантників Андрій Луканюк
Джерело:80 ОДШБр
У Бахмутському районі під час обстрілу загинув командир львівських десантників майор Андрій Луканюк. Йому було лише 34 роки.
Андрій Луканюк – родом із села Годи-Добродівка, що на Івано-Франківщині. На захист України став у 2014 році. Відтоді брав активну участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту.
Що відомо про загиблого Героя
Андрій Луканюк з 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року обійняв посаду командира роти. Був учасником бойових дій за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.
У 2022 році майор Андрій Луканюк став командиром аеромобільного батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Герой загинув 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр. Андрій Луканюк знаходився на командно-спостережному пункті аеромобільного батальйону якраз у той час, коли розпочався артобстріл.
У бригаді зазначають, що Андрій Луканюк "був справжнім прикладом військової доблесті та слави".
Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий,
– написали у пресслужбі 80 ОДШБр.
Майор Андрій Луканюк / Фото пресслужби 80 ОДШБр
Загиблі захисники України
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