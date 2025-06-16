Комбата 47 ОМБр Ширшина визнали "недисциплінованим" після його відставки
- Командир 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт про відставку через невиправдані втрати людей, які він пов'язує з "дебільними завданнями" від командування.
- Генштаб розпочав розслідування, в результаті якого Ширшина визнали "недисциплінованим" за розповсюдження службової інформації в соцмережах.
У травні командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт про відставку. Серед причин – "дебільні завдання" від командування і, як наслідок, невиправдані втрати людей під час боїв на Курському напрямку
Вчинок Ширшина викликав резонанс у суспільстві, а Генштаб розпочав офіційне розслідування, створивши робочу групу для вивчення обставин, про які заявив комбат, передає 24 Канал.
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Ширшина визнали "недисциплінованим"
Комбат "Магури" казав, що він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях командування.
16 червня у пості в Facebook Ширшин розповів про результати розслідування. За його словами робоча група дійшла висновку, що "капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження".
Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів,
– наголосив капітан.