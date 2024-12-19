Сили оборони вдарили по важливому заводу в Росії: що там виробляли

Росіяни бідкалися, що 18 грудня під ударом опинився хімічний завод "Комбінат Кам'янський" у Ростовській області. Він є особливо важливим для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Вибухи в Ростовській області пролунали на стратегічно важливому об'єкті для загарбників.

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Що виробляють на цьому заводі

Як наголосив Жовтенко, вже була інформація, що з початку повномасштабної війни цей завод перевели на 12-годинний режим роботи. Там виробляють тверде паливо для російських ракет. Зокрема й для "Іскандерів".

Росія масовано використовує ракетну зброю проти України. Тому їм потрібно, аби такі підприємства працювали з максимальною віддачею. Зрозуміло, що такі об'єкти є стратегічним пріоритетом для України,

– зауважив Жовтенко.

Такий удар може створити певні проблеми для окупантів у постачанні палива для ракет. В Росії працює не одне таке підприємство. Для довготривалого ефекту потрібно вибивати й інші схожі заводи. Але навіть удар по одному з них є болючим для загарбників.

Те, що ми можемо принаймні тимчасово вивести з ладу один такий об'єкт – це також відчутно для Росії. Країна-агресорка масовано використовує ракети. Їм важливо, що було достатньо палива. Тому для них кожен з таких об'єктів є важливим. Правильно, що ми пробуємо знищувати такі цілі,

– зауважив Жовтенко.

Нагадаємо, 18 грудня у Ростовській області пролунали вибухи на заводі "Комбінат Кам'янський". Росіяни скаржилися, що це були ракети ATACMS. На цьому заводі виробляють тверде паливо, яке використовують у снарядах до РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та для балістичних ракет "Іскандер".