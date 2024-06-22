Росіяни змушені обирати: військовий оглядач вказав на особливості масованої атаки по Україні

У ніч проти 22 червня Росія провела масовану комбіновану атаку. Фактично за логікою, яка є в останні тижні. Вилетіло лише п'ять літаків Ту-95, з яких було запущено десять ракет.

Тобто менша кількість суден, але дедалі частіші вильоти. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що у такий спосіб росіяни максимально намагаються впливати на українську ППО.

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Який вибір постав перед росіянами

Попович наголосив, що моторний ресурс ворога поступово вичерпується. Росіяни змушені обирати, які літаки спроможні вилітати. Проводити ротацію, аби мати змогу "кошмарити" Україну ракетами.

Раніше цих літаків було набагато більше. Пам'ятаю 2 січня 2024 року. Тоді, здається, понад 17 літаків злетіли, щоб вдарити по Києву. А зараз трохи інша тактика,

– наголосив Денис Попович.

Крім того, окупанти випустили "Калібри" не з Чорного моря, а з Азовського. А все тому, що росіяни вважають цю територію більш безпечною. Оскільки море оточене територіями, які є тимчасово підконтрольними та міжнародно визнаними світом.

Куди стараються поцілити загарбники

Радянські системи С-300 прекрасно справляють зі збиттям російських ракет Х-101 та Х-555. Натомість установки Patriot необхідні для знищення балістичних та аеробалістичних повітряних цілей. На жаль, їх немає достатньої кількості. Ворог цим користується та б'є у місця, де відсутній такий захист.

Однак Україна невдовзі повинна отримати три зенітно-ракетні комплекси Patriot від Румунії, Німеччини, Нідерландів та ще однієї країни. Також Італія передасть одну установку SAMP/T. Відповідно з прибуттям озброєння додаткові території будуть захищені.

Що відомо про нічну атаку