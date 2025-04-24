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24 Канал Новини України Комбінований удар по Києву: відомо про загиблих, серед постраждалих – діти
24 квітня, 04:20
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Комбінований удар по Києву: відомо про загиблих, серед постраждалих – діти

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та "Шахедами" вночі 24 квітня, внаслідок якої загинули 2 людини та постраждали 54, зокрема 6 дітей.
  • Найбільше постраждав Святошинський район, де сталися руйнування та займання на 6 локаціях. Горів житловий будинок.
  • В області також були атаки, викликані пожежі та пошкодження будівель.

Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та "Шахедами" вночі 24 квітня. Унаслідок удару постраждало багато людей. Також відомо про загиблих.

Станом на 3:53 вже відомо про 2 загиблих. А постраждали 54 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

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Що відомо про постраждалих у Києві 

За словами Кличка, 38 людей госпіталізували, серед яких – 6 дітей. Іншим надали допомогу на місці. Також серед поранених – вагітна жінка.

Раніше Кличко повідомляв, що найбільше постраждав Святошинський район. Відомо про руйнування та займання там сталися на 6 локаціях, зокрема в житловому будинку. Люди були під завалами.

До слова ворог також атакував Київщину ракетами та "Шахедами". В області сталися пожежі. А у Бучанському районі пошкоджено п'ятиповерхівку та горів магазин. 

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