Комбінований удар по Києву: відомо про загиблих, серед постраждалих – діти

Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та "Шахедами" вночі 24 квітня. Унаслідок удару постраждало багато людей. Також відомо про загиблих.

Станом на 3:53 вже відомо про 2 загиблих. А постраждали 54 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про постраждалих у Києві

За словами Кличка, 38 людей госпіталізували, серед яких – 6 дітей. Іншим надали допомогу на місці. Також серед поранених – вагітна жінка.

Раніше Кличко повідомляв, що найбільше постраждав Святошинський район. Відомо про руйнування та займання там сталися на 6 локаціях, зокрема в житловому будинку. Люди були під завалами.

До слова ворог також атакував Київщину ракетами та "Шахедами". В області сталися пожежі. А у Бучанському районі пошкоджено п'ятиповерхівку та горів магазин.

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