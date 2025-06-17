Росія масовано вдарила ракетами та "Шахедами" по Київщині: постраждали будинки, є поранена
- Росія завдала масованого удару ракетами та "Шахедами" по Київщині. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема у Вишгородському та Броварському районах.
- У Вишгородському районі поранено жінку, пошкоджено приватні будинки; у Броварському районі загорілися дах будинку та господарча будівля на території підприємства.
- Станом на ранок ракетна небезпека минула, але загроза з боку "Шахедів" зберігається в більшості областей, включно з Київщиною.
- По Києву також відбулися атаки. У столиці виникли пожежі та постраждали будинки, зафіксовано щонайменше 16 постраждалих.
Ворог завдав комбінованого масованого удару по Україні у ніч проти 17 червня. На мирні міста та села летіли ракети та ударні БпЛА, зокрема "Шахеди".
Більшість з них була спрямованою на Київ і Київську область. Під ударами опинилися мирні населені пункти Київщини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
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За словами Калашника, у Вишгородському районі поранено 55-річну жінку (1970 рік народження). У неї різана рана правого плеча. Медики їй надають необхідну допомогу.
Також тут пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
У Броварському районі сталося загоряння даху приватного будинку. Також загорілася господарча будівля на території підприємства.
Калашник додав, що ворожа атака триває. Тож закликав перебувати в укриттях, поки небезпека не мине.
Станом на 4:32 ракетна небезпека минула. Натомість у більшості областей, зокрема на Київщині, триває загроза "Шахедів".
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Цієї ночі ворог також атакував Київ. У столиці виникли пожежі та постраждали будинки в багатьох районах. За останньою інформацією, було відомо про щонайменше 16 постраждалих.