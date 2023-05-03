Херсон закриють на 58 годин: перебувати на вулицях буде заборонено

Стало відомо, що о 20:00, 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00, 8 травня. У цей час перебувати на вулиці буде заборонено.

У середу, 3 травня, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав звернення, у якому розповів про комендантську годину, яка розпочнеться за декілька днів. Важливо, триватиме загалом вона 58 годин.

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Хто та за яких обставин зможе виходити з дому

Зі слів посадовця зрозуміло, що таке рішення було ухвалено задля проведення "безпекових кроків" та заходів усіма відповідними органами.

Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдам творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00, 5 травня до 06:00, 8 травня,

– пояснив він.

Окрім того, Прокудін констатував, що перебувати в місті у цей час буде заборонено. Також будуть введені обмеження на в'їзд та виїзд з населеного пункту, тому варто завчасно подбати про запаси продуктів, медикаментів та інших речей.

Херсонцям варто готувати до тривалої комендантської години: звернення Прокудіна

Водночас очільник області констатував, якщо комусь потрібно буде прогулятися біля будинку чи, скажімо, вийти в магазин по продукти на нетривалий час, то ніяких заходів до цієї людини не буде застосовано (за наявності документів).

Але все ж попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома,

– наголосив чиновник.

Детальніше про обмеження

Комунальники, лікарі та правоохоронці, попри комендантську годину, працюватимуть у штатному режимі (за узгодженим списком). Буде змога звернутись до них за допомогою.

У Херсонській міській раді уточнили, що в період 58-годинної комендантської години буде заборонено:

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без оформлених дозволів;

пересування на приватному автотранспорті;

вигулювати тварин у віддаленні від місця свого проживання (час прогулянки біля будинку має бути скорочений до мінімуму).

Окрім того, не працюватиме:

громадський транспорт;

заклади торгівлі;

центри видачі гуманітарної допомоги.

Евакуаційний транспорт (автобуси з автовокзалу та потяг) працюватиме у звичайному режимі, перевезення пасажирів по районах міста буде забезпечено комунальним автотранспортом при підтвердженні проїзними документами,

– зазначено в повідомленні.

Комендантська година по Україні

Зазначимо, що відповідні обмеження з 5 травня стосуватимуться лише Херсона. Разом з тим комендантська година в інших містах та регіонах не змінюватиметься.

Отже, обмеження, як і раніше, діятимуть: