Херсон закриють на 58 годин: перебувати на вулицях буде заборонено

3 травня 2023, 11:09
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Прокудін Олександр

Стало відомо, що о 20:00, 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00, 8 травня. У цей час перебувати на вулиці буде заборонено.

У середу, 3 травня, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав звернення, у якому розповів про комендантську годину, яка розпочнеться за декілька днів. Важливо, триватиме загалом вона 58 годин.

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Хто та за яких обставин зможе виходити з дому

Зі слів посадовця зрозуміло, що таке рішення було ухвалено задля проведення "безпекових кроків" та заходів усіма відповідними органами.

Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдам творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00, 5 травня до 06:00, 8 травня,
– пояснив він.

Окрім того, Прокудін констатував, що перебувати в місті у цей час буде заборонено. Також будуть введені обмеження на в'їзд та виїзд з населеного пункту, тому варто завчасно подбати про запаси продуктів, медикаментів та інших речей.

Херсонцям варто готувати до тривалої комендантської години: звернення Прокудіна

Водночас очільник області констатував, якщо комусь потрібно буде прогулятися біля будинку чи, скажімо, вийти в магазин по продукти на нетривалий час, то ніяких заходів до цієї людини не буде застосовано (за наявності документів).

Але все ж попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома,
– наголосив чиновник. 

Зверніть увагу! Комунальники, лікарі та правоохоронці, попри комендантську годину, працюватимуть у штатному режимі (за узгодженим списком). Буде змога звернутись до них за допомогою.

Детальніше про обмеження

У Херсонській міській раді уточнили, що в період 58-годинної комендантської години буде заборонено:

  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без оформлених дозволів;
  • пересування на приватному автотранспорті;
  • вигулювати тварин у віддаленні від місця свого проживання (час прогулянки біля будинку має бути скорочений до мінімуму).

Окрім того, не працюватиме:

  • громадський транспорт;
  • заклади торгівлі;
  • центри видачі гуманітарної допомоги.

Евакуаційний транспорт (автобуси з автовокзалу та потяг) працюватиме у звичайному режимі, перевезення пасажирів по районах міста буде забезпечено комунальним автотранспортом при підтвердженні проїзними документами,
– зазначено в повідомленні.

Комендантська година по Україні

Зазначимо, що відповідні обмеження з 5 травня стосуватимуться лише Херсона. Разом з тим комендантська година в інших містах та регіонах не змінюватиметься.

Отже, обмеження, як і раніше, діятимуть:

  • місто Київ та область – з 00:00 до 5:00;
  • Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
  • Волинська область – з 00:00 до 5:00;
  • Дніпропетровська область – з 00:00 до 5:00 (за винятком деяких регіонів);
  • Донецька область – з 21:00 до 5:00;
  • Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
  • Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
  • Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
  • Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;
  • Луганська область – з 21:00 до 5:00;
  • Львівська область – з 00:00 до 5:00;
  • Миколаївська область – з 00 до 05:00, окрім Очаківської міської територіальної громади, там – з 23:00 до 05:00;
  • Одеська область – з 00:00 до 5:00;
  • Полтавська область – 00:00 до 4:00;
  • Рівненська область – з 00:00 до 5:00;
  • Сумська область – з 23:00 до 4:00;
  • Тернопільська область – з 00:00 по 04:00;
  • Харківська область – з 23:00 до 5:00;
  • Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
  • Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
  • Чернівецька область – з 00:00 до 4:00;
  • Чернігівська область – з 00:00 по 4:00.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак