На Херсонщині збільшили комендантську годину: скільки тепер вона триває

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє воєнний стан та запроваджено комендантську годину. Важливо, що у всіх регіонах вона відрізняється по часу. Зокрема, у Херсоні та області тепер вона триває тепер 10 годин.

Важливо, що до понеділка, 18 вересня, комендантська година на Херсонщині тривала 8 годин – від 21:00 до 06:00. Відповідне рішення про її продовження ухвалили в Раді оборони області.

До теми Де та скільки в Україні триває комендантська година

Оновлення комендантської години на Херсонщині

Власне, тепер комендантська година триватиме у Херсонській області від 20:00 до 06:00. Пересуватися у цей час містом та регіоном, загалом перебувати на вулицях населених пунктів суворо заборонено.

На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Також змінюємо тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00,

– повідомляв голова ОВА Олександр Прокудін ще 14 вересня.

Окрім того, тоді він констатував, що відбувається робота над унеможливленням енергетичного колапсу в області. Разом з тим Херсон та регіон готуються до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час осінньо-зимового періоду.

Скільки триває комендантська година в інших регіонах