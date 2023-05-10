У Херсоні закінчилась 3-денна комендантська година: правоохоронці знайшли багато "цікавого"
Джерело:Олександр Прокудін
У Херсоні 3 дні тривала комендантська година. В ОВА повідомили, що вона була доволі результативною.
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін підбив підсумки затяжної комендантської години в Херсоні. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Не спалося й на душі було тривожно: сім'ї розповіли деталі загибелі саперів на ХерсонщиніДовідка. У Херсоні запроваджували цілодобову комендантську годину – вона тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.
Результати комендантської години в Херсоні
Під час комендантської години було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї. Загалом в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано 9 кримінальних проваджень.
Маємо результати контрдиверсійних заходів, які проводились на території Херсону та області з 5 по 8 травня. Найголовніше, що правоохоронці затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень,
– сказав він.
Було перевірено близько 20 тисяч громадян, серед яких колаборанти
Прокудін розповів, що правоохоронці перевірили близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів.
- З незаконного обігу правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.
- Було затримано двох людей, які перебували у розшуку.
- Було виявлено прихильників так званого "русского міра", з якими провели профілактичні заходи.
- Також правоохоронці виявили 253 порушників комендантської години.
- Ще було знайдено та вилучено чотири мобільні телефони які значились викраденими.
- На кладовищі виявлено схрон зброї.
Крім цього, правоохоронці провели 4 обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. Під час обшуків вони знайшли російські прапори, георгієвські стрічки, зброю, документацію, списки осіб для отримання російських виплат і викрадену побутову техніку.