У Херсоні закінчилась 3-денна комендантська година: правоохоронці знайшли багато "цікавого"

10 травня 2023, 17:57
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Джерело:

Олександр Прокудін

У Херсоні 3 дні тривала комендантська година. В ОВА повідомили, що вона була доволі результативною.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін підбив підсумки затяжної комендантської години в Херсоні. Про це пише 24 Канал.

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Довідка. У Херсоні запроваджували цілодобову комендантську годину – вона тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Результати комендантської години в Херсоні

Під час комендантської години було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї. Загалом в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано 9 кримінальних проваджень.

Маємо результати контрдиверсійних заходів, які проводились на території Херсону та області з 5 по 8 травня. Найголовніше, що правоохоронці затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень,
– сказав він.

Було перевірено близько 20 тисяч громадян, серед яких колаборанти

Прокудін розповів, що правоохоронці перевірили близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів.

  • З незаконного обігу правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси. 
  • Було затримано двох людей, які перебували у розшуку.
  • Було виявлено прихильників так званого "русского міра", з якими провели профілактичні заходи.
  • Також правоохоронці виявили 253 порушників комендантської години.
  • Ще було знайдено та вилучено чотири мобільні телефони які значились викраденими.
  • На кладовищі виявлено схрон зброї.

Крім цього, правоохоронці провели 4 обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. Під час обшуків вони знайшли російські прапори, георгієвські стрічки, зброю, документацію, списки осіб для отримання російських виплат і викрадену побутову техніку.

Автор: Анастасія Кушпіт