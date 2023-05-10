У Херсоні закінчилась 3-денна комендантська година: правоохоронці знайшли багато "цікавого"

У Херсоні 3 дні тривала комендантська година. В ОВА повідомили, що вона була доволі результативною.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін підбив підсумки затяжної комендантської години в Херсоні. Про це пише 24 Канал.

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Результати комендантської години в Херсоні

У Херсоні запроваджували цілодобову комендантську годину – вона тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Під час комендантської години було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї. Загалом в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано 9 кримінальних проваджень.

Маємо результати контрдиверсійних заходів, які проводились на території Херсону та області з 5 по 8 травня. Найголовніше, що правоохоронці затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі в межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень,

– сказав він.

Було перевірено близько 20 тисяч громадян, серед яких колаборанти

Прокудін розповів, що правоохоронці перевірили близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів.

З незаконного обігу правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.

Було затримано двох людей, які перебували у розшуку.

Було виявлено прихильників так званого "русского міра", з якими провели профілактичні заходи.

Також правоохоронці виявили 253 порушників комендантської години.

Ще було знайдено та вилучено чотири мобільні телефони які значились викраденими.

На кладовищі виявлено схрон зброї.

Крім цього, правоохоронці провели 4 обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. Під час обшуків вони знайшли російські прапори, георгієвські стрічки, зброю, документацію, списки осіб для отримання російських виплат і викрадену побутову техніку.