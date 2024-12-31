У Нацполіції відповіли, чи каратимуть порушників комендантської години у новорічну ніч
У зв'язку із воєнним станом в Україні діє комендантська година. У поліції розповіли, яка каратимуть порушників у новорічну ніч.
На Новий рік 2025 в Україні комендантська година залишиться без змін, зокрема в Києві. У Закарпатській області комендантська година не діятиме, це єдиний регіон, де скасуюють обмеження, передає 24 Канал із посилання на заяву очільника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону.
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Що чекає на порушників коменданської у новорічну ніч
Ахрамєєв натякнув, що у новорічну ніч не варто сподіватися, що порушення комендантської години залишиться непоміченим. За його словами, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення.
Усі наряди будуть відповідно реагувати на перебування осіб на вулиці у заборонений час.
Посадовець заявив, що правоохоронці із розумінням ставитимуться до поважних причин, які змусили людину опинитися на дворі уночі.
Порушників затримуватимуть й доставлятимуть до відділення для з'ясування. Втім, покарання за порушення комендантської години не передбачене.