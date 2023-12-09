Кого не каратимуть за порушення комендантської години: у МВС розставили всі крапки над "і"

В Україні хочуть ввести нову систему штрафів за порушення комендантської години. Правоохоронці пояснили, які можуть бути винятки.

Верховна Рада нещодавно підтримала законопроєкт щодо введення штрафів за порушення комендантської години. Але поки що лише у першому читанні.

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Що сказали в МВС

Міністерство внутрішніх справ пояснило, як працюватимуть зміни після остаточного ухвалення законопроєкту. Правоохоронці назвали кілька винятків.

Людину не каратимуть за порушення комендантської години, якщо вона:

прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених чи важкохворих;

перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.

Які плануються суми штрафів

Законопроєкт пропонує штрафувати людей за порушення комендантської години на суму від 8500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф буде більшим: від 17 000 до 34 000 гривень.

Також у законопроєкті є система штрафів для суб'єктів господарювання. Якщо заклад працюватиме під час комендантської години, то його керівника можуть оштрафувати на суму від 51 000 до 102 000 гривень. При повторному порушенні штраф становитиме від 170 000 до 340 000 гривень.

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