У КМВА відповіли, чи будуть скорочувати комендантську годину на Великдень

У Києві на Великдень, 20 квітня, не будуть скорочувати комендантську годину. З усім тим у столиці посилять заходи безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар КМВА для "РБК-України".

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Що буде з комендантською годиною на Великдень

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що режим комендантської години у столиці у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями – не переглядається.

Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть,

– повідомили у КМВА.

Також в адміністрації зазначили, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки, а саме:

запровадять додаткове патрулювання;

збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.

Варто зазначити, що у Києві комендантська година триває щоденно з 00:00 до 05:00, святкові й вихідні дні не є винятком. У цей час не можна перебувати на вулицях та у публічних місцях, а також переміщатись транспортом без спецперепусток.

За порушення комендантської години в Україні передбачений штраф від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума покарання подвоюється. Також порушникам можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб.