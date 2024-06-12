У Чернівецькій області посилять комендантську годину через загрозу "диверсійних груп"
Джерело:Чернівецька ОВА
У Чернівецькій області планують збільшити тривалість комендантської години, але лише за межами населених пунктів. В ОВА повідомили, що обмеження пов'язані із ризиком "проникнення диверсантів".
6 червня Рада оборони області вирішила змінили пункт рішення від 27 лютого 2022 року стосовно комендантської години. Нові обмеження по часу почнуть діяти з 17 червня.
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За межами населених пунктів заборона діятиме на годину довше
За новими правилами на території Чернівецької області заборонили перебування населення на вулицях та інших громадських місцях з 00:00 до 04:00 у межах населених пунктів. За межами населених пунктів можна перебувати з 23:00 до 04:00.
В Чернівецькій ОВА розповіли Суспільному, що рішення ухвалили через високий ризик проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній час. Нововведення стосується виключно людей, що перебувають поза населеними пунктами (ліси, поля, водойми). Також в пресслужбі додали важливе уточнення: дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять.
Новий режим комендантської години повинен запрацювати з 17 червня 2024 року. Він продовжиться увесь період дії правового режиму воєнного стану.
В Україні почастішали випадки перетину державного кордону
- Останнім часом все частіше з України тікають ті особи, які не бажають виконувати норми закону про мобілізацію та військовий облік.
- Так, нещодавно 39-річного жителя Дніпра застрелили на українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Варто зазначити, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.
- 24 травня двоє порушників відібрало зброю у прикордонника та втекли в Румунію. А 25 травня одесит намагався переплисти кордон на дитячому матраці, на цей раз порушника спіймали.
- Водночас втікачів чекають і дещо більші проблеми, ніж українські прикордонники. У ДПСУ застерігають про збільшення кількості ведмедів у Карпатах на україно-румунському кордоні. Вони закликають утриматися від відвідувань закритих маршрутів, адже це несе за собою ризики для життя.