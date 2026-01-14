В Україні планують змінити правила комендантської години на тлі морозів

Україна потерпає від сильних морозів та обстрілів енергетики. Влада вирішила переглянути правила комендантської години.

14 січня Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці України. Президент доручив уряд переглянути правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди, передає 24 Канал із посиланням на пост глави держави.

Навіщо потрібні зміни у комендантській годині?

Політик пояснив, що на час надзвичайної ситуації можна прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Йдеться лише про ті райони, де безпекова ситуація це дозволяє.

За словами Зеленського, зміни у комендантській годині потрібні для того, щоб у людей було максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Президент очікує від урядовців відповідні пропозиції.

Зауважимо! На сьогодні комендантська година у різних регіонах починається у різний час – залежно від безпекових умов. Наприклад, у Києві та області вона діє з 00:00 до 05:00.

Також Зеленський анонсував запровадження в енергетиці України режиму надзвичайної ситуації. Він наказав урядовцям посилити роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

