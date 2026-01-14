В Україні планують змінити правила комендантської години на тлі морозів
- Володимир Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години через надзвичайно холодну погоду.
- Зеленський анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України та посилення роботи з партнерами для отримання підтримки.
Україна потерпає від сильних морозів та обстрілів енергетики. Влада вирішила переглянути правила комендантської години.
14 січня Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці України. Президент доручив уряд переглянути правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди, передає 24 Канал із посиланням на пост глави держави.
Навіщо потрібні зміни у комендантській годині?
Політик пояснив, що на час надзвичайної ситуації можна прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Йдеться лише про ті райони, де безпекова ситуація це дозволяє.
За словами Зеленського, зміни у комендантській годині потрібні для того, щоб у людей було максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.
Президент очікує від урядовців відповідні пропозиції.
Зауважимо! На сьогодні комендантська година у різних регіонах починається у різний час – залежно від безпекових умов. Наприклад, у Києві та області вона діє з 00:00 до 05:00.
Також Зеленський анонсував запровадження в енергетиці України режиму надзвичайної ситуації. Він наказав урядовцям посилити роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.
Що відомо про ситуацію зі світлом і теплом в Україні?
- Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та погодні умови.
- Найважчою ситуація є у столичному регіоні та області. Втім, вже з 15 січня кількість годин зі світлом для киян має збільшитися.
- Близько 400 будинків у Києві – без опалення.
- Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.
- На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів.
- Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.
- У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.