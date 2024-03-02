ЄС має робити конкретні кроки на шляху до повноцінного оборонного союзу: що це означає

Європейський Союз робить кроки до створення повноцінного оборонного альянсу. Це передбачає зміцнення спільної політики безпеки.

У світлі глобальних безпекових викликів Євросоюз розглядає можливість створення посади комісара з питань оборони. Що про це думає Девід Макаллістер, депутат Європарламенту, читайте далі в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу, який взяв інтерв'ю в політика.

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Комісар з оборони – нова ініціатива ЄС

Відповідний крок запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Він має на меті скоординувати зусилля західних держав у зміцненні безпеки та оборони.

За словами Девіда Макаллістера, голови комітету закордонних справ Європарламенту, нова посада стане ключовою для зміцнення оборонних спроможностей Альянсу.

Ініціатива також передбачає створення єдиного ринку оборонних товарів та нарощування оборонно-промислового виробництва.

Я вітаю цю ініціативу, адже вона відкриває двері до створення єдиного ринку оборонних товарів та зміцнення нашої оборонної промисловості,

– зазначив Макаллістер.

Європейський оборонний союз не буде існувати в ізоляції, але координуватиметься з НАТО. Голова комітету закордонних справ акцентував на важливості трансатлантичних зв'язків.

За його словами, цей крок дозволить Брюсселю стати більш самостійним у питаннях оборони, не втрачаючи зв'язку з ключовими партнерами.

Вся ця діяльність на рівні ЄС повинна тісно координуватись з НАТО. Йдеться про посилення європейської складової в НАТО. Ми залишимось трансатлантичними, але водночас станемо більш європейськими.

Як додав політик, ведуться розмови про зміцнення європейського компонента в добре відпрацьованих рамках НАТО зі США, Канадою та Британією – тобто тими партнерами, які не входять до ЄС.

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