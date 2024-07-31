Представники Комісії зі стратегії нацоборони США заявили, що ще декілька років тому попереджувальною стратегією Сполучених Штатів було недопущення партнерства між Москвою та Пекіном. Проте наразі це партнерство варто сприймати як факт.

Під час слухань на комітеті Сенату зі збройних сил 30 липня представники комісії розповіли, що наразі сучасний світ на порозі третьої світової війни. За їхніми словами, запобігти їй можна лише підготувавшись до неї, пише 24 Канал.

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Що кажуть в США про загрозу нової війни

Заступник голови Комісії зі стратегії нацоборони США Ерік Едельман у своїй доповіді заявив, що серйозним стратегічним зрушенням є партнерство, яке виникло між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю.

За словами Едельмана, США це не повністю врахували у своєму оборонному плануванні.

Існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також імовірність того, що ми її програємо,

– сказав Ерік Едельман.

Він пояснив, що партнерство між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю робить ці країни потенційно сильнішими у військовому, економічному та дипломатичному плані. Також це може послабити наявні в нашому розпорядженні інструменти для боротьби з ними.

"Це збільшує ймовірність того, що майбутній конфлікт, наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні, пошириться на інші території, і що ми опинимося в глобальній війні, яка матиме масштаби Другої світової", – сказав посадовець.

Також заступник голови комісії додав, що Китай у багатьох питаннях випереджає США. Так, у Штатах найсильніша армія у світі, проте за 1600 кілометрів від узбережжя Китаю Вашингтон втрачає своє військове домінування і може програти цей конфлікт.

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Едельман додав, що Кремль відновив оборонно-промислову базу після вторгнення в Україну набагато швидше, ніж чекали. За словами посадовця, Путін радий дестабілізувати світ, щоб тільки відновити Росію як "велику державу".