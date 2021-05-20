Претензії Росії на Крим під забороною: комітет Конгресу США схвалив акт

Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув законопроєкт Акту заборони для уряду США визнавати заяви Росії про окупацію Криму. Його рекомендували для ухвалення нижній палаті.

Відповідне рішення ухвалили 19 травня. Голова комітету Грегорі Мікс заявив, що таким чином США не визнає дії Кремля, який у 2014 році почав збройну агресію проти України.

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Законопроєкт США щодо Криму

Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – 24 канал) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду США здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала б визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом,

– заявив Грегорі Мікс.

Ба більше, автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі зауважив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися.

"Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США" – пояснив Коноллі.

До речі, норму про невизнання анексії Криму прописали раніше в щорічних оборонних бюджетах США, але тільки зараз її встановлюють окремим законом.

На думку співавтора законопроєкту Стіва Чабо, що розгляд цієї законодавчої ініціативи в Конгресі є своєчасним, адже Росія зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону.

Дозвольте мені чітко заявити: США та світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії,

– заявив Стів Чабо.

До речі, відповідний законопроєкт внесли на розгляд Палати представників 8 лютого 2021 року. Щоб він набув чинності, його має затвердити Сенат і підписати президент США.

Коротка передісторія