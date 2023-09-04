Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
Джерело:Ярослав Железняк
У Верховній Раді 4 вересня підтримали звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони нашої держави. Зокрема, цю ініціативу підтримав один із комітетів парламенту.
Так, цей комітет проголосував за відставку Резнікова. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це сталося за підтримки більшості голосів.
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Комітет Ради проголосував за відставку Резнікова
Народний обранець наголосив, що комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Зокрема, проти цього рішення не голосував жоден член комісії.
16 за, 2 утримались,
– наголосив Ярослав Железняк.
Тепер за відповідне рішення мають проголосувати депутати українського парламенту. Джерела у керівництві фракції "Слуга народу" повідомили журналістам, що, ймовірно, звільнення Олексія Резнікова з посади розглянуть 5 вересня, а призначення на посаду Рустема Умєрова вже 6 вересня.
Зрештою нардепи наголосили, що Умєрова ще мають звільнити з посади очільника Фонду державного майна України, а сам він планує відвідати засідання фракції "Слуга народу" та відповісти на запитання нардепів.
Відставка Резнікова з посади міністра оборони: що відомо
- У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський 3 вересня розповів, що хоче замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони нашої країни. Зокрема, президент також обрав іншу кандидатуру для цього поста.
- Новим міністром оборони Зеленський обрав Рустема Умєрова. Наразі він очолює Фонд державного майна України, тому перед тим, як він почне обіймати нову посаду, його має звільнити зі старої Верховна Рада.
- Вже 4 вересня Олексій Резніков подав заяву про відставку голові Верховної Ради. Міністр також наголосив, що готовий відзвітуватися керівництву нашої держави.
- Кілька народних депутатів також сказали, що після звільнення Резнікова можуть відправити послом України у Велику Британію. Сам Резніков на такі припущення відповів, що він "не в курсі".