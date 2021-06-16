Комітет підтримав пропозиції Зеленського про посилення відповідальності за брехню в деклараціях

Комітет Ради підтримав пропозиції Володимира Зеленського щодо посилення відповідальності за недостовірне декларування. Це сталось після вето президента законопроєкту про кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях.
Відповідне рішення Комітет з питань правоохоронної діяльності ухвалив 16 червня. Мовиться про проєкт закону № 4651.
До теми Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування
Комітет радить Раді прийняти правки президента
На засіданні комітет рекомендував Верховній Раді:
- прийняти пропозиції Володимира Зеленського до закону;
- прийняти закон в цілому.
До речі, 15 червня президент ветував законопроєкт про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Це сталось тому, що на початку червня нардепи проголосували за проєкт закону з правками, які:
- унеможливлювали покарання за брехню щодо майна родичів навіть, якщо декларант знає про це майно. Тобто зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.
- скасовували тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.
Ще тоді Володимир Зеленський запевнив, що не підпише документ у такому форматі. Адже "це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту".
Коротка передісторія
- У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав статтю, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, неконституційною. Тобто фактично скасував відповідальність за брехню в деклараціях.
- Після того у листопаді 2020 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації.