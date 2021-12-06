Комітет рекомендував Раді підтримати відставку голови Фонду держмайна
6 грудня 2021 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:проєкт Постанови
Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував парламенту звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. У листопаді чиновник заявив, що звільняється.
Висновок комітету додали до проєкту постанови про звільнення Сенниченка. Її зареєстрували у Раді 3 грудня.
До теми Жодних сенсацій, – Шмигаль пояснив відставку голови ФДМ Сенниченка
За результатами розгляду народні депутати – члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади Голови Фонду державного майна,
– мовиться у висновку.
Головне про звільнення Сенниченка
- ЗМІ писали, що голова Держмайна йде у відставку ще 16 листопада.
- Вже 18 листопада політик підтвердив, що йде з посади. Він наголосив: це його особисте бажання. За його словами, протягом 2 років Фонд "сильно змінився і має сталість, має нові процеси".
- Однак в "НВ Бізнес" припускали, що причина відставки Сенниченка інша. Мовляв, президент Володимир Зеленський невдоволений тим, що виборці погано сприймають приватизацію.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль був переконаний, що Сенниченко таки сам вирішив йти у відставку. За словами урядовця, "сенсаційних речей" тут немає.
Що відомо про скандал із "Більшовиком"
- Журналіст Сергій Лещенко теж стверджував, що Сенниченко йде у відставку через "скандальну приватизацію заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".
- Київський машинобудівний завод продали компанії "Дженерал Коммерс" у 2021 році за 1,4 мільярда гривень. Завод був найбільшим за останніх 15 років об'єктом, який Україна продала на аукціоні.
- Антимонопольний комітет має перевірити, чи не було між учасниками торгів змови.
- Водночас Сенниченко переконаний, що продаж був згідно із законом.