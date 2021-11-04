Комітет рекомендував Раді призначити Свириденко першою віцепрем'єркою – міністром економіки
4 листопада 2021 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Профільний комітет Верховної Ради погодив кандидатуру Юлії Свириденко. Саме її комітет рекомендував Верховній Раді призначити на посаду першої віцепрем'єрки – міністра економіки.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.
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Зауважимо, що Свириденко може замінити на посаді Олексія Любченка, якого 3 листопада парламентарі відправили у відставку.
Що відомо про звільнення Любченка
- Колишній перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко обіймав посаду у Кабміні з травня 2021 року. В крісло глави Мінекономіки він сів після звільнення Ігоря Петрашка.
- Заяву про відставку Любченко написав 2 листопада. Того ж дня її зареєстрували в Апараті Верховної Ради. За звільнення політика 3 листопада проголосували 320 парламентарів.
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Хто така Юлія Свириденко
Джерело: РБК-Україна
- Юлія Свириденко народилася і тривалий час працювала у Чернігові. За освітою – економіст. 2008 року закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет.
- На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радником голови Чернігівської ОДА, а з серпня 2015 року – головою Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації.
- З вересня 2017 року була в. о., а з 2018 року першим заступником голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обов'язки губернатора регіону.
- У 2019 році Свириденко запросили до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім з липня 2020 року – першого заступника.
- З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі Президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021 – 2022 роках.
Повний текст публікації Тараса Мельничука:
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Свириденко Юлію Анатоліївну на посаду першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України.