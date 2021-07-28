Компанія-оператор заявила, що "Північний потік-2" готовий на 99%

28 липня 2021 , 17:24
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Джерело:

Интерфакс

Трубовкладальне судно "Академік Черський" майже завершило вкладати "Північний потік-2". Проєктна компанія повідомляє про готовність на 99%.

Російське судно "Академік Черський" повністю виконало запланований обсяг робіт. Таку заяву компанія Nord Stream 2 AG зробила у ЗМІ.

Важливо На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"

Надалі за укладання 1% до фінішу займатиметься судно "Фортуна", яке тривалий час перебувало під американськими санкціями.

Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%,
– відзначили будівельники.

Відтак до старту суперечливого проєкту залишається зовсім недовго.

"Північний потік-2": головні новини

  • 21 липня 2021 року США та Німеччина підписали угоду про запуск газопроводу. Її розкритикував Європарламент та представники МЗС Польщі та України.
  • Наша держава рішуче виступає проти запуску трубопроводу і заявляє, що правовим чином відкладатиме його. 
  • В угоді значне місце приділене Україні, оскільки саме її бюджет постраждає від "Північного потоку-2". 
  • Згідно з домовленістю, США і Німеччина сприятимуть залученню інвестицій на суму 1 мільярд доларів у для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.
  • Німеччина також зобов’язалась використовувати всі доступні їй засоби впливу для продовження транзитного контракту між Україною та Росією на строк до 10 років.
Автор: Вероніка Климська