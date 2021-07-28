Компанія-оператор заявила, що "Північний потік-2" готовий на 99%

Трубовкладальне судно "Академік Черський" майже завершило вкладати "Північний потік-2". Проєктна компанія повідомляє про готовність на 99%.

Російське судно "Академік Черський" повністю виконало запланований обсяг робіт. Таку заяву компанія Nord Stream 2 AG зробила у ЗМІ.

Важливо На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"

Надалі за укладання 1% до фінішу займатиметься судно "Фортуна", яке тривалий час перебувало під американськими санкціями.

Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%,

– відзначили будівельники.

Відтак до старту суперечливого проєкту залишається зовсім недовго.

"Північний потік-2": головні новини