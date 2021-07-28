Компанія-оператор заявила, що "Північний потік-2" готовий на 99%
28 липня 2021 , 17:24Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Трубовкладальне судно "Академік Черський" майже завершило вкладати "Північний потік-2". Проєктна компанія повідомляє про готовність на 99%.
Російське судно "Академік Черський" повністю виконало запланований обсяг робіт. Таку заяву компанія Nord Stream 2 AG зробила у ЗМІ.
Важливо На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"
Надалі за укладання 1% до фінішу займатиметься судно "Фортуна", яке тривалий час перебувало під американськими санкціями.
Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%,
– відзначили будівельники.
Відтак до старту суперечливого проєкту залишається зовсім недовго.
"Північний потік-2": головні новини
- 21 липня 2021 року США та Німеччина підписали угоду про запуск газопроводу. Її розкритикував Європарламент та представники МЗС Польщі та України.
- Наша держава рішуче виступає проти запуску трубопроводу і заявляє, що правовим чином відкладатиме його.
- В угоді значне місце приділене Україні, оскільки саме її бюджет постраждає від "Північного потоку-2".
- Згідно з домовленістю, США і Німеччина сприятимуть залученню інвестицій на суму 1 мільярд доларів у для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.
- Німеччина також зобов’язалась використовувати всі доступні їй засоби впливу для продовження транзитного контракту між Україною та Росією на строк до 10 років.