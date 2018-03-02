Нещодавно стало відомо, що компанія Apple запатентувала нову розробку, а саме – MacBook з двома екранами. Ноутбук буде оснащений тачскріном, який можна використовувати як в якості клавіатури, так і замість графічного планшета.

Apple планують створити дві моделі таких MacBook-ів – один з них буде виконаний у формі класичного лептопа, а другий буде складатися з двох екранів, які можна роз'єднати і використовувати окремо один від одного.

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Креслення майбутньої розробки виглядає так.



Компанія Apple запатентувала MacBook з двома екранами

Наразі невідомо, як буде виглядати макет прототипу і коли ноутбук з'явиться в продажу. Любителі ноутбуків від Apple сподіваються, що нова модель MacBook здивує не тільки двома екранами, а й виявиться дійсно інноваційною розробкою.