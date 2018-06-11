Компанія Electronic Arts влаштувала грандіозний розпродаж: які ігри стали доступнішими

Із початком літа компанії активно оголошують про початок грандіозних розпродажів, от і студія Electronic Arts вирішила не відставити від своїх колег. В інтернет-магазині Origin стартувала акція "Нескінченні ігри": кілька десятків популярних тайтлів найближчим часом будуть доступні за досить привабливими цінами.

Про це йдеться на офіційному сайті Origin.

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Отже, Electronic Arts приготувала два чудових шутера: Titanfall 2 та Battlefield 1, які пропонують купити одним комплектом. Цим, безумовно, жанр не вичерпується: на вогник заскочили The Saboteur, трилогії Crysis і Mass Effect. А ось назва "Сімейний набір" в розділі ігор про криваві бої і перестрілки виглядає трохи іронічно.

Але не одними лише шутерами компанія заманює геймерів в Origin. FIFA 18 в останні дні часто на слуху, адже ось-ось почнеться Чемпіонат світу з футболу. Не могла ЕА обійти стороною і The Sims 4. Одне погано: "Нескінченний розпродаж" має фінальну дату. Але не варто засмучуватися: акція триватиме до 7:00 (за київським часом) 21 червня, так що часу на вивчення всіх пропозицій ще повно.

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