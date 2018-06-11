16:16
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Компанія Electronic Arts влаштувала грандіозний розпродаж: які ігри стали доступнішими

63 Читать новость на русском
Electronic Arts влаштувала грандіозний розпродаж
Electronic Arts влаштувала грандіозний розпродаж / Фото з вільних джерел

Із початком літа компанії активно оголошують про початок грандіозних розпродажів, от і студія Electronic Arts вирішила не відставити від своїх колег. В інтернет-магазині Origin стартувала акція "Нескінченні ігри": кілька десятків популярних тайтлів найближчим часом будуть доступні за досить привабливими цінами.

Про це йдеться на офіційному сайті Origin.

Читайте також: Microsoft готує до виходу ігрові консолі нового покоління, – голова Xbox

Отже, Electronic Arts приготувала два чудових шутера: Titanfall 2 та Battlefield 1, які пропонують купити одним комплектом. Цим, безумовно, жанр не вичерпується: на вогник заскочили The Saboteur, трилогії Crysis і Mass Effect. А ось назва "Сімейний набір" в розділі ігор про криваві бої і перестрілки виглядає трохи іронічно.

Але не одними лише шутерами компанія заманює геймерів в Origin. FIFA 18 в останні дні часто на слуху, адже ось-ось почнеться Чемпіонат світу з футболу. Не могла ЕА обійти стороною і The Sims 4. Одне погано: "Нескінченний розпродаж" має фінальну дату. Але не варто засмучуватися: акція триватиме до 7:00 (за київським часом) 21 червня, так що часу на вивчення всіх пропозицій ще повно.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук