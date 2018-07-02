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Компанія Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників

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Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників
Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників / Фото з вільних джерел

Компанія Qualcomm анонсувала нову лінійку процесорів для повністю бездротових навушників, яка отримала назву SoC QCC3026. Виробник повідомляє, що використання нового процесора дозволить скоротити енергоспоживання Bluetooth-аксесуарів до 50%.

Про це повідомляється но офіційному сайті Qualcomm.

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Випуск чіпів QCC3026 дозволить виробникам створити доступні бездротові навушники. Варто зазначити, що компанія Oppo вже почала комплектувати свої смартфони Find X Lamborghini Edition навушниками O-Free, які працюватимуть на новому процесорі від Qualcomm. Щоправда смартфон у подібній комплектації обійдеться покупцям у 1 700 євро (близько 51 990 гривень), що досить тяжко назвати раціональною покупкою.

Oppo O-Free
Бездротові навушники Oppo O-Free

Процесор QCC3026 включає в себе підтримку аудіокодека Bluetooth aptX, технологію шумозаглушення Qualcomm cVc і поліпшені протоколи TrueWireless Stereo. Крім того, виробники електроніки можуть вбудувати підтримку різних голосових асистентів, що ще більше розширить можливості навушників.

Qualcomm сподівається, що перші референсні пристрої будуть доступні вже в другій половині року. А це означає, що зовсім скоро на ринку з’явиться більше доступних і при цьому функціональних бездротових навушників.

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Теги: Техно Ґаджети Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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