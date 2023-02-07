Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС Росії

Компанії, які належать Оксані Марченко, фінансували Росгвардію. За даними СБУ, мовиться про мережі київських компаній і підприємства у Ялті.

За даними Служби безпеки України, компанії жінки Медведчука перераховували на Росгвардію мільйонні суми. Також вони фінансували так зване російське "МВС" в тимчасово окупованому Криму.

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Що відомо про діяльність Марченко

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України,

– мовиться в повідомленні.

За даними Служби безпеки України:

саме дружина Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті;

саме ці компанії та підприємство переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та так званого "МВС Росії" в тимчасово окупованому Криму.

Відомо, що компанії Марченко перерахували в Росію понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ці гроші вони передали окупантам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території Криму та у вигляді оплати "податків і зборів".

Як реалізовували схему

СБУ встановила, що для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів.

Щоб його створити, залучила активи 3 підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та "МВС Росії". Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів,

– повідомили в СБУ.

Наша Служба безпеки провела 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, в офісах її компаній в Києві та за адресами проживання їхніх топменеджерів.

СБУ провела обшуки в будинках дружини Медведчука / Фото Служби безпеки

За цими адресами працівники СБУ знайшли:

документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок;

печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів Служба безпеки України повідомила Оксані Марченко про підозру за статтею щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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