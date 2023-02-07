Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС Росії
Джерело:СБУ
Компанії, які належать Оксані Марченко, фінансували Росгвардію. За даними СБУ, мовиться про мережі київських компаній і підприємства у Ялті.
За даними Служби безпеки України, компанії жінки Медведчука перераховували на Росгвардію мільйонні суми. Також вони фінансували так зване російське "МВС" в тимчасово окупованому Криму.
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Що відомо про діяльність Марченко
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України,
– мовиться в повідомленні.
За даними Служби безпеки України:
- саме дружина Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті;
- саме ці компанії та підприємство переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та так званого "МВС Росії" в тимчасово окупованому Криму.
Відомо, що компанії Марченко перерахували в Росію понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ці гроші вони передали окупантам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території Криму та у вигляді оплати "податків і зборів".
Як реалізовували схему
СБУ встановила, що для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів.
Щоб його створити, залучила активи 3 підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.
Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та "МВС Росії". Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів,
– повідомили в СБУ.
Наша Служба безпеки провела 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, в офісах її компаній в Києві та за адресами проживання їхніх топменеджерів.
СБУ провела обшуки в будинках дружини Медведчука / Фото Служби безпеки
За цими адресами працівники СБУ знайшли:
- документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок;
- печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів Служба безпеки України повідомила Оксані Марченко про підозру за статтею щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Останні новини щодо Медведчука
- Віктора Медведчука у вересня 2022 року обміняли на 200 воїнів, які захищали Маріуполь. Серед звільнених була вагітна на 9 місяці медикиня Яна Мамонова, командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко з позивним "Редіс", виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, Святослав "Калина" Паламар, Катерина Поліщук з позивним "Пташка", захисник Михайло Діанов та багато інших героїв.
- У жовтні 2021 року Медведчуку оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Тоді мовилось про вугілля, яке він купував у бойовиків Донбасу.
- У грудні 2022 року Медведчука бачили в Криму. Виконуючий обов'язки глави СБУ Василь Малюк заявив, що Кремль міг спеціально "засвітити" нардепа, щоб показати, що той ще живий.