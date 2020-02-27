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      Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни

      -
      Олег Бахматюк

      Сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" за три роки, складає 7,722 млрд грн.

      Про це повідомила прес-служба одного з найбільших агрохолдингів в заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії, пишуть "Українські новини".

      Протягом 2017-2019 років Група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" сплатила до бюджету країни 7,722 млрд грн. З них до державного бюджету спрямовано 3,9 млрд грн (ПДВ – 2,1 млрд, податок на прибуток – 31,4 млн, єдиний соціальний внесок – 1,5 млрд, військовий збір – 234 млн). До місцевих бюджетів сплачено 3,65 млрд грн (податок на доходи фізосіб – 2,4 млрд, єдиний податок (4 група) – 449 млн, податок на землю та за оренду землі – 779 млн). Інших податків та зборів виплачено 167 млн грн. Окрім того, компанія зазначає, що забезпечує достойною роботою близько 27 тисяч українців та генерує близько 1% ВВП України.

      Разом з тим компанія відзначила, що за три роки отримала від держави дотації на суму 449 млн грн, з них останні два роки дотації компанією отримувались лише на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби. Ця галузь є традиційно дотаційною і в країнах Євросоюзу. У 2019 році сума отриманих групою компаній дотацій складала лише 12 млн грн з розподілених державою між аграріями 4 млрд грн.

      Група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків України.

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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Податки
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