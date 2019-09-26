Компенсація Коломойському за Приватбанк буде яскравим червоним світлом для інвесторів, – Фіала

Найбільшим ризиком в Україні інвестори вважають вплив олігарха Ігоря Коломойського на президента і парламент.

Про це гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав в інтерв'ю проєкту KRYM.

Він зазначив, що в цілому ситуація в Україні зараз виглядає краще, ніж пів року тому. Зокрема, інвестори побоювалися зміни геополітичного курсу України, але цього не сталося. Крім того, перші призначення нової команди виявилися "не гіршими, ніж те, що було за попередньої влади".

Звичайно, є таке легке відчуття, що деякі помилки попередників президент Зеленський повторює – іноді, як і [Петро] Порошенко, запрошує людей, які лояльні, контрольовані, а не людей, які найсильніші професіонали. Це, на жаль, повторюється, але не до такої міри, як у Порошенка,

– сказав Фіала.

На його думку, вплив Коломойського – "це на сьогоднішній момент найбільший потенційний чорний лебідь або найбільший ризик, який інвестори бачать".

"Пана Коломойського всі давно знають. У нього з двотисячних репутація рейдера № 1 в Україні. Є зрозуміла історія з Приватбанком, який використовувався як пилосос для депозитів і кредитування пов’язаних осіб, що призвело до його націоналізації, в ході якої держава вклала $5,5 млрд, щоб заповнити дірку в капіталі", – підкреслив глава Dragon Capital.

Коментуючи заяву Коломойському, що він хоче отримати $2 млрд компенсації за Приватбанк, Фіала відзначив, що це завадить намірам Зеленського провести деолігархізацію: "Якщо ти укладаєш якусь угоду, даєш знижку олігархові, який тебе підтримував на виборах, то як ти потім хочеш всіх інших олігархів змусити платити податки, не лобіювати свої інтереси, відмовитися від свого монопольного впливу, не виводити прибуток в офшори і так далі".

Основні ризики зараз пов’язані з тим, що пан Коломойський має ну не мажоритарний, але якийсь, так би мовити, міноритарний вплив на президента і парламент, на фракцію Слуги народу. Ми оцінюємо в 20-25%,

– сказав Фіала.

Він підкреслив, що Коломойський не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, Штатами і Євросоюзом, оскільки вважає, що вони змусили Україну націоналізувати Приватбанк або підтримали країну в цьому питанні.

"Єдиний шанс в України повернути ці $5,5 млрд – це, напевно, на підставі тих кейсів, які зараз є в Англії і США, тому що українські правоохоронці особливо цим кейсом не займаються. І на українські суди надії ніякої немає", – додав Фіала.