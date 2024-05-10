Дві різні причини: чому Греція та Іспанія не передають ППО Україні

Греція відмовилась передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Іспанія ж заявила, що комплекс не передаватиме, але доставить в Україну певну кількість снарядів Patriot. На такі дії країн є 2 різні причини.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Іспанія зазнає тиску Росії. Греція ж дбає про інтереси своєї країни.

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Ситуація в Іспанії

Іспанія, за словами Черника, найімовірніше, має "підводні течії" росіян. Росія витрачає мільярди доларів на роботу своїх агентів по всій Європі.

"Вони (росіяни – 24 Канал) вміють працювати. Людей потрібно використовувати чи банально підкупляти", – зауважив військовий експерт.

Ситуація в Греції

Наприкінці квітня Іспанія вже поставила Україні нову партію боєприпасів для важкої артилерії. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країнам Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати український народ перед обличчям виклику у вигляді агресії Росії.

Ситуація в Греції ж трішки інша. Греки досі перебувають у конфлікті з Туреччиною за Кіпр. На думку Черника, цей конфлікт заморозився завдяки британцям, які розташували там великий контингент у 8 тисяч людей. Однак це не означає, що він не набере обертів.

Ні та, ні та сторона не відмовиться від цього ласого шматочка. Тут є також фінансовий та економічний моменти, адже там є величезні шельфи газу. Він ніколи не зійде, як паливо з побуту та економіки,

– підкреслив військовий експерт.

Також він додав, що в Греції зараз є партія "Демократичні ліві". Саме там можуть працювати російські спецслужби.

Потрібно шукати

Які б ситуації не були, пошук зенітно-ракетних комплексів потрібно вести. Навіть кілька десятків ракет, які може передати Іспанія до вже чинних установок будуть корисними.

Упевнений. що рано чи пізно все буде нарощуватись в правильному напрямку. Буде збільшуватись кількість батарей систем Patriot. Однак, на жаль, зараз це не йде таким швидким темпом, як би нам хотілось,

– зазначив Черник.

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