Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України: винятки

Державна прикордонної служби оприлюднили винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – українцям, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України. Проте тут є певні винятки.

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Хто з чоловіків 18 – 60 років може виїхати з України

В ДПСУ зазначили, що виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

Зокрема тих, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того обмеження не стосуються осіб:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновителем

опікуном,

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Мобілізація в Україні

Додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.

Що передбачають заходи повної мобілізації? Відповідно до закону, у випадку війни можуть призивати осіб віком від 18 до 65 років. В залежності від того, які військово-облікові спеціальності будуть потрібні в першу чергу, сказав Федір Веніславський.

Все буде доведено до центрів комплектування Збройних сил. Осіб, які мають бойовий досвід, мобілізують в першу чергу. "Зараз вже, відповідно до призову резервістів, забезпечується доукомплектування бойових бригад і далі цей процес триватиме", – додав Веніславський.

Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!