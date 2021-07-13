Про це повідомила одна з потерпілих в інциденті Юлія Цуп. Гелікоптер мав реєстраційний знак UR-ICH.

Цей випадок Приватний вертоліт зніс кемпінг під Одесою: майже влетів у людей – відео

На кого зареєстрований вертоліт

Дані з Державного реєстру повітряних суден свідчать про те, що це вертоліт моделі Eurocopter EC155B1. Офіційно він належить компанії Montpeliier Partners LTD. Вона зареєстрована на Британських Вірґінських Островах.

В Україні гелікоптер експлуатується товариством з обмеженою відповідальністю "ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН". Реєстраційне посвідчення транспорту видали 21 грудня 2020 року.

За даними youcontrol, керівником цього ТОВ є Андрій Беккер. Також він засновник 2 інших компаній – "Скай Україна" та "Челенж Аеропорт".

Жодних порушень не було

Видання "Думская" повідомляє, що вертолітний майданчик, куди сідав вертоліт розташований на приватній території. Він не сертифікований Державіаслужбою України. Проте пілоти все ж мали право на цю посадку.

Анонімний експерт розповів, що кваліфікація пілотів цього вертольота дозволяє сідати навіть на непідготовлені майданчики. Для цього вони раніше отримали відповідний допуск.

В такій ситуації, з точки зору авіаційних правил, порушень з боку пілотів немає, вони мають так званий допуск на підбір майданчика з повітря,

– додав експерт.

Що відомо про Анатолія Редера

Чоловік народився в Одесі в 1961 році.

Він є заслуженим працівником фармацевтичної галузі України, а також лауреатом Державної премії України.

Найбільш відомий як співвласник і генеральний директор "ІнтерХім".

Фармацевтичну компанію заснували в 1992 році.

Вона виробляє багато досить поширених препаратів.

Зокрема, "Аміксин", "Аміцітрон" і "Левана"

Дані взяті з Вікіпедії

Про яке приземлення мовиться

Під Одесою вертоліт пішов на посадку біля кемпінгу з людьми. Він зрівняв із землею кілька наметів. Про це повідомила у своєму фейсбуці киянка Юлія Цуп. Також вона оприлюднила відео цього приземлення.

В одному з наметів під час інциденту був хлопчик. Його вдарило кріпленнями. Перед потерпілими пілоти навіть не вибачились. Також не відшкодували порвані намети.