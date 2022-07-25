Частині країн НАТО невигідне падіння злочинного режиму росії, – експерт

Україні потрібна Західна зброя, хоч вона й може виготовляти свою якісну та потужну. Проте необхідно багато часу на виробництво, коли захищатися й вибивати ворога з нашої території потрібно вже.

Ракети "Нептун" потребують того, щоб їх почали активно виробляти. Вже навіть вивчалися можливості, щоб кінцева збірка була десь не в Україні, а потім їх привозили. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.

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За його словами, ми отримали береговий ракетний комплекс з Данії, який там був знятий з озброєння ще у 2003 році. Цей комплекс є потужною, але вже застарілою зброєю, що вироблялася в 70-х роках минулого століття. Має дальність у 120 – 130 кілометрів, тобто дістати до бази флоту неспроможний. Проте "Нептун" був би спроможний.

Я переконаний в тому, що вони ("Нептуни" – 24 канал) вже виробляються. І переконаний в тому, що одного дня ми дізнаємося про потужний удар: "на повну відстань ракети "Нептун" була вражена чергова ціль". Така, як флагман російського чорноморського флоту крейсер "москва", який потопили 2 ракети "Нептун",

– зазначив Валентин Бадрак.

За його словами, Україна довела, що має потужні ракетні технології й потужну ракетну зброю. Але зробити її буде не так просто з огляду на те, що є виробництво, а також певний процес і цикл.

"Якщо ми кажемо про подальші дії, то я переконаний в тому, що Україна зараз почала розробляти й свій власний зенітно-ракетний комплекс. А також розробляє покращену ракету на базі ракети "Нептун", – повідомив директор Центру досліджень армії.

Все, що ми можемо зробити, – це не "сьогодні", а десь "завтра". Саме тому нам потрібні в повітрі NASAMS системи, на землі оперативно-тактичні ракети ATACMS для пускових установок HIMARS. Й безумовно літаки,

– пояснив Валентин Бадрак.

Він повідомив, що палата представників США розглянула питання літаків й виступила за виділення 100 мільйонів доларів з бюджету наступного 2023 року. Для того, щоб українські пілоти могли навчатися керувати певною авіацією.

Валентин Бадрак акцентував, що Україну підтримують і надають їй зброю, проте дуже поступово. Щоб ми не могли швидко й оперативно зробити активну контрнаступальну операцію.

"Тому що значна кількість країн НАТО, зокрема Німеччина, Франція, Італія і ще деякі інші, не бажають зміни політичного ладу в росії й не бажають ліквідації злочинного путінського режиму", – розповів Бадрак. За його словами, їм достатньо щоб було якесь перемирʼя.

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