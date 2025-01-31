Ексспівробітник КДБ сказав, кому найвигідніше вбити Путіна

Російський керівник Владімір Путін має численних ворогів всередині країни. Про його усунення мріють багато людей, зокрема Ігор Гіркін, представники російської православної церкви та олігархи.

За їхніми словами, Путін не дотримується традиційних сімейних цінностей і не приховує своїх інтимних стосунків з високопосадовцями. Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Хто в Росії хоче вбити Путіна

За словами колишнього співробітника КДБ, вбивство Путіна вигідне багатьом у Росії. Наприклад, Ігорю Гіркіну, якого диктатор посадив за ґрати. Гіркін вважає себе патріотом Росії і публічно називав Путіна зрадником, людиною, яка руйнує країну.

Російська православна церква також має претензії до Путіна через його зв'язки з ісламістськими терористами по всьому світу, такими як таліби, хусити, ХАМАС, глава Чечні Рамзан Кадиров, експрезидент Сирії Башар Асад та інші. Путін, на думку багатьох, зраджує російським національним інтересам, як патріотичним, так і ортодоксальним.

Вигідно це і російським православним олігархам. Путін не дотримується традиційних сімейних цінностей: розлучився 11 років тому і досі не одружився. Існують чутки про численних коханок та незаконно народжених дітей, яких він не визнає, порушуючи таким чином канони РПЦ та держави,

– підкреслив Сергій Жирнов.

Крім того, Путін не соромиться з голим торсом в інтимних умовах спілкуватися з високопосадовцями, зокрема з секретарем радбезу Сєргєєм Шойгу. Диктатор має багато ворогів усередині Росії, але хто може зайняти його місце – поки що невідомо.

Нагадаємо, що американський журналіст Такер Карлсон звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена у спробах вбити президента Росії Владіміра Путіна.

В Офісі Президента сказали, що Карлсон зробив заяву для підвищення переглядів своїх подкастів. На думку Михайла Подоляка, його слова не мають нічого спільного з реальністю.