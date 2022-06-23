Кому в Україні варто закрити роти та паніка у Білорусі: ексклюзивний стрім Гаврищака та Макарука

Сьогодні, 23 червня, на ютубі 24 каналу відбудеться стрім телеведучого Ігоря Гаврищака із українським громадським діячем та речником Informnapalm Михайлом Макаруком. Обговорять панічні настрої у Білорусі, а також поговорять про додаткові девайси для українських бійців.

Також серед тем стріму з Михайлом Макаруком – кому в Україні варто перестати розповсюджувати інформацію про ЗСУ. Стрім відбудеться о 18:30.

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Основні теми для обговорення

невтішні настрої білорусів;

додаткові девайси для підвищення ефективності українського бійця;

кому варто закрити роти в Україні.

Стрім Ігоря Гаврищака із Михайлом Макаруком на ютубі 24 каналу розпочнеться о 18:30. Долучитись до трансляції можна за посиланням.

Стрім Ігоря Гаврищака із речником Informnapalm Михайлом Макаруком: дивіться відео

Загроза наступу із Білорусі – що відомо

Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.

За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

Розслідування InformNapalm