Кому в Україні варто закрити роти та паніка у Білорусі: ексклюзивний стрім Гаврищака та Макарука
Сьогодні, 23 червня, на ютубі 24 каналу відбудеться стрім телеведучого Ігоря Гаврищака із українським громадським діячем та речником Informnapalm Михайлом Макаруком. Обговорять панічні настрої у Білорусі, а також поговорять про додаткові девайси для українських бійців.
Також серед тем стріму з Михайлом Макаруком – кому в Україні варто перестати розповсюджувати інформацію про ЗСУ. Стрім відбудеться о 18:30.
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Основні теми для обговорення
- невтішні настрої білорусів;
- додаткові девайси для підвищення ефективності українського бійця;
- кому варто закрити роти в Україні.
Стрім Ігоря Гаврищака із Михайлом Макаруком на ютубі 24 каналу розпочнеться о 18:30. Долучитись до трансляції можна за посиланням.
Стрім Ігоря Гаврищака із речником Informnapalm Михайлом Макаруком: дивіться відео
Загроза наступу із Білорусі – що відомо
Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.
За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.
Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.
Розслідування InformNapalm
- Нещодавно активісти ідентифікували "мародера з Polaroid", який чинив злочини в Ірпені. Він сфотографувався на фотоапарат з функцією миттєвого друку, однак не знав, що для проявлення зображення потрібно почекати. Так, він залишив своє фото "на згадку" господарям квартири, яку пограбував.
- З допомогою розвідки з відкритих джерел OSINT в InformNapalm з'ясували, що мародером є Павло Пілантов 1996-го року народження. Він мешкає у Пскові та служить у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку.
- Також в InformNapalm пояснювали, чому Путін обрав Рамзана Кадирова одним із головних медійних персонажів війни в Україні або ж своєї "спецоперації". Він чи не найголосніше кричав про "взяття Києва за 3 дні" та десятки разів "майже захоплений Маріуполь".
- Раніше волонтери InformNapalm знайшли дані командира 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка чинила звірства в Бучі під час окупації Київщини. Злочини російських військових жахнули увесь світ, тож важливо було ідентифікувати кожного винного. Командиром бригади нелюдів виявився підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович з села Князе-Волконське Хабаровського району.