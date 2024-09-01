Конаківську ДРЕС в Росії атакували дрони: з'явились кадри наслідків пожежі на енергооб'єкті

У Тверській області Росії під час масової атаки дронів під удар потрапила Конаківська ДРЕС. Там зафіксували пожежу, яка спричинила пошкодження обладнання.

При цьому раніше місцевий губернатор Ігор Руденя стверджував, що російська ППО нібито збили дрон у районі міста Конаково, Та, як видно з поширених ЗМІ кадрах, з місця атаки, це не зовсім так.

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Усього на підльоті до селища фіксували 5 БпЛА.

На енергооб'єкті сталась пожежа

Після атаки повідомляли про пожежу в Конаковому, де розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії.

А тепер у мережі з'явилось відео з одного із приміщень Конаківської ДРЕС. На кадрах можна побачити очевидні суттєві пошкодження обладнання електростанції та вибиті вікна.

Наслідки пожежі на Конаківській ДРЕС: відео

Довідково. Конаківська ДРЕС – це одна з найбільших електростанцій центральної частини Росії, 8-ма за потужністю теплова електростанція Росії. Електрична потужність станції – 2520 МВт, теплова потужність – 120 Гкал/год.

До слова, безпілотники сьогодні уночі також атакували Каширську ГРЕС у Московській області. Місцева влада заявила, що пожежі не було й руйнувань немає. Однак, можливо кадри наслідків з'являться пізніше.

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Узагалі Росія заявила про відбиття атаки з понад півтори сотні дронів. Влада країни-агресора заявляла про роботу ППО, але очевидці стверджують, що прямих влучань по енергетичних об'єктах уникнути не вдалось.