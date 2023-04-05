"Бути воїном – жити вічно": під Бахмутом загинув Кондель "Вікінг" Даниїл
Джерело:Сергій Філімонов
Вже 406 день українські захисники й захисниці героїчно захищають країну від російського загарбника. На жаль, втрат зазнає не лише ворог, але й українське військо.
На Донеччині поблизу Бахмута загинув воїн Даниїл Кондель. Зауважимо, що місто залишається однією з найгарячіших точок війни.
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Полеглому Герою був усього 21 рік
У війні проти російських окупантів загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Даниїл Кондель. Про смерть воїна повідомив засновник руху Сергій Філімонов.
Позивний Даниїла Конделя – "Вікінг". Як стало відомо, захисник загинув у боях за Бахмут 2 квітня.
Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Кондель "Вікінг" Даниїл. Бути воїном – жити вічно,
– зазначив Сергій Філімонов.
Полеглому бійцю був усього 21 рік. Український громадський діяч Сергій Стерненко також поширив допис про "Вікінга".
На жаль, у підрозділі є ще один загиблий. Інформацію про нього мають офіційно повідомити згодом.
"Гонор"– неформальний молодіжний рух, засновником якого є колишній голова київського осередку партії "Національний корпус" Сергій Філімонов. Серед учасників руху – колишні воїни полку "Азов" та члени партії "Національний корпус".
(Інформація з відкритих джерел)
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Втрати окупантів у війні з Україною
Втрати росіян у війні з Україною невпинно ростуть. ЗСУ вправно та майстерно знищують ворога на полі бою.
До слова, станом на 4 квітня загальна кількість ліквідованих агресорів склала щонайменше 175 690 осіб. Тільки за добу українські воїни відправили до Кобзона 530 ворогів.
Які втрати у російських військ у техніці:
- Танків – 3 627 одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 999 одиниць;
- артилерійських систем – 2 697 одиниць;
- РСЗВ – 528 одиниць;
- засобів ППО – 280 одиниць;
- літаків – 306 одиниць;
- гелікоптерів – 291 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 одиниць;
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 одиниці;
- спеціальної техніки – 298 одиниць.