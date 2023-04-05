"Бути воїном – жити вічно": під Бахмутом загинув Кондель "Вікінг" Даниїл

Вже 406 день українські захисники й захисниці героїчно захищають країну від російського загарбника. На жаль, втрат зазнає не лише ворог, але й українське військо.

На Донеччині поблизу Бахмута загинув воїн Даниїл Кондель. Зауважимо, що місто залишається однією з найгарячіших точок війни.

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Полеглому Герою був усього 21 рік

У війні проти російських окупантів загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Даниїл Кондель. Про смерть воїна повідомив засновник руху Сергій Філімонов.

Позивний Даниїла Конделя – "Вікінг". Як стало відомо, захисник загинув у боях за Бахмут 2 квітня.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Кондель "Вікінг" Даниїл. Бути воїном – жити вічно,

– зазначив Сергій Філімонов.

Полеглому бійцю був усього 21 рік. Український громадський діяч Сергій Стерненко також поширив допис про "Вікінга".

На жаль, у підрозділі є ще один загиблий. Інформацію про нього мають офіційно повідомити згодом.

"Гонор" – неформальний молодіжний рух, засновником якого є колишній голова київського осередку партії "Національний корпус" Сергій Філімонов. Серед учасників руху – колишні воїни полку "Азов" та члени партії "Національний корпус".

(Інформація з відкритих джерел)

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Втрати окупантів у війні з Україною

Втрати росіян у війні з Україною невпинно ростуть. ЗСУ вправно та майстерно знищують ворога на полі бою.

До слова, станом на 4 квітня загальна кількість ліквідованих агресорів склала щонайменше 175 690 осіб. Тільки за добу українські воїни відправили до Кобзона 530 ворогів.

Які втрати у російських військ у техніці:

Танків – 3 627 одиниць;

бойових броньованих машин – 6 999 одиниць;

артилерійських систем – 2 697 одиниць;

РСЗВ – 528 одиниць;

засобів ППО – 280 одиниць;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 одиниці;

спеціальної техніки – 298 одиниць.

Втрати ворога станом на 4 квітня 2023 року / Інфографіка Генштабу