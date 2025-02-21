Глава МЗС Польщі привіз на конференцію консерваторів у США збитий в Україні "Шахед"
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз збитий в Україні іранський дрон Shahed на конференцію консерваторів у США.
- Сікорський наголосив, що дрон є символом війни та трагедії мирного народу.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів у США іранський дрон Shahed. Його збили українські військові.
У США проходить Conservative Political Action Conference (CPAC). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радослава Сікорського у X.
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Який послання передає Сікорський
Сікорський опублікував відео в соцмережі X, де пояснив, що безпілотник спочатку знешкодили українці, а потім його вивезли до Польщі. Він наголосив, що цього року учасники CPAC можуть побачити символ війни та трагедії тисяч невинних людей – збитий Shahed.
Він додав, що у суботу на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.
Конференція консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником "Шахед",
– написав Сікорський.
"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – додав він.