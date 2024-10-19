У нього є головний козир: як Кадиров отримає бажане завдяки Путіну

В Росії ніяк не можуть поділити актив багатомільярдного бізнесу інтернет-магазину Wildberries, на який претендує оточення Путіна в особі сенатора і олігарха Сулеймана Керімова та його давній друг Рамзан Кадиров. Дії останнього розцінювати як протистояння між ним і федеральним центром Росії не варто.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив російський правозахисник Марк Фейгін, наголосивши, що вся ця боротьба не має політичної окраси, а є виключно економічною. Сторони претендують на актив цього маркетплейсу, а це мільярди доларів.

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Кадиров хоче, аби Путін втрутився в ситуацію

Вся ця ситуація, на думку Фейгіна, не є перепоною між ним і Путіним, чи федеральним центром, чи навіть силовими структурами Росії. А гучні заяви, зокрема оголошення про кровну помсту деяким російським політикам – це практика, до якої Кадиров не раз вдавався.

Він робив це, на думку російського правозахисника, задля єдиної мети – аби очільник Кремля звернув на це увагу і втрутився в ситуацію. Путін, зі слів Фейгіна, втрутиться й цього разу та захистить інтереси Кадирова.

Це буде непропорційно до інтересів Сулеймана Керімова, сенатора та мільярдера, який має підтримку уряду і з погляду на все виграє боротьбу за актив Wildberries. Але Кадиров своє отримає. Наскільки я розумію, йому запропонували "відступні", він має змиритися з ними, це гігантські гроші, але він не хоче змиритися, а бажає більшого,

– зазначив Фейгін.

Розподіл Wildberries – це війна за гроші

Російський правозахисник зауважив, що довкола боротьби за цей бізнес протистояння Москви й Грозного нема. Ніякого перевороту у Кремлі чи походу на Москву, як це вбачають певні експерти, в цьому випадку, на думку Фейгіна, немає, навіть ознак подібного не спостерігається.

Всі сторони, зі слів Фейгіна, зараз ведуть напружені перемовини. Це, на його погляд, виключно риторична війна довкола грошей, а не політики.

Вони домовляться. Звичайно, що Кадиров знахабнів, силовики його не люблять, але у нього є головний козир і ресурс – це сам Путін і відносини з ним. І чого йому з Путіним сваритися? Він від нього все отримав,

– озвучив Фейгін.