Конфлікт між працівниками ТЦК і цивільними у Львові: особи посадовців установили і покарають
Джерело:Львівський обласний ТЦК та СП
Скандали із працівниками ТЦК, на жаль, регулярні. Але влада реагує на них – з'явилася конкретика від Львівського ТЦК щодо попереднього інциденту.
10 листопада стало відомо про конфлікт між чоловіками та працівниками ТЦК. У мережі поширили відео, де працівники центру комплектування заштовхують в мікроавтобус чоловіка у Львові.
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Реакція Львівського ТЦК на подію
11 листопада Львівський ТЦК і СП оприлюднив публікацію, в якій вказали, що провели службову перевірку щодо інциденту. Посадових осіб установили та притягнуть їх до відповідальності.
Щодо оповіщення громадян залучаються військовослужбовці, які переведені з бойових бригад, за станом здоров'я обмежено придатні,
– звернули увагу в ТЦК.
Загалом Львівський обласний територіальний центр комплектування відреагував на ситуацію іще 10 листопада, тобто в той же день. Там пообіцяли встановити всі обставини та провести службову перевірку.
Побиття працівників ТЦК у Житомирі
- Конфлікт виник між працівниками ТЦК і молодиком у Житомирі. Спершу поширилися кадри того, як хлопець б'є людей у формі. Поліція стверджувала, що молодик поїхав із міста, тож його оголосили в розшук.
- Згодом з'явилася розширена версія відео.
- У Житомирському ТЦК ситуацію назвали неприйнятною. Там пообіцяли сприяти розслідуванню та зазначили: постраждалий представник ТЦК раніше служив на передових позиціях.