Побиття військового ТЦК у Ворохті: поліція оголосила про підозри

Ще 4 липня у Ворохті, що в Івано-Франківській області виник конфлікт між місцевими жителями та представниками ДПСУ та ТЦК. Наразі поліцейські Прикарпаття оголосили підозру фігурантам.

Тоді причиною конфлікту стало невдоволення місцевих виставленим контрольним постом. На оприлюднених відеозаписах було видно, що місцеві жителі спочатку словесно висловлюють своє незадоволення, а згодом переходять до агресивних дій, б'ючи авто з військовим всередині.

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Поліція оголосила підозри фігурантам у сутичці у Ворохті

Конфлікт між мешканцями Ворохти та військовослужбовцями Верховинського районного військкомату стався 4 липня. Селяни пошкодили автівку ТЦК, а 47-річний військовий під час виконання своїх службових обовʼязків дістав тілесних ушкоджень.

Чоловіки кілька разів ударили службовця в обличчя та застосували перцевий балончик, потерпілий отримав хімічний опік. Правоохоронці провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді, забрали в нападників мобільні телефони, інші речові докази й направили їх на експертизу.

Наразі підозри оголосили відразу чотирьом чоловікам 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження за статтею про дрібне хуліганство. Всі вони місцеві мешканці, раніше не судимі. Суд невдовзі обере їм запобіжні заходи.

Як кажуть у поліції, підозрюваним загрожує або обмеження волі до пʼяти років, або увʼязнення до чотирьох років.

До слова, нещодавно стало відомо, що харківський співробітник ТЦК вимагав хабар у 1,5 тисячі доларів та постійну знижку в ресторані, погрожуючи мобілізувати його працівників і відвідувачів.

Правоохоронці затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи