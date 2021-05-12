Всі чекають вечора, – ізраїльський журналіст про конфлікт в країні

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився. Ніч на 12 травня мешканці Ізраїлю пережили у напрузі через масштабні обстріли. Наразі усі готуються та чекають нового вечора.

Про це розповів журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Він сказав, що внаслідок загострення є загиблі.

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"Неспокійна ніч була (ніч на 12 травня – 24 канал). Ночували у бомбосховищі. Ми всі чекаємо вечора. Попереджають про те, що о 18:00 повинні поновитись сильні обстріли Тель-Авіва. Всі чекають", – сказав журналіст.

Влада дала такі рекомендації:

заховатись та не відходити далеко від дому;

усіх працівників, які можуть виконувати роботу вдома, перевести на дистанційний режим.

Також заборонили масові заходи та скасували навчання у школах.

Гинуть звичайні мешканці

Ауслендер сказав, що загинули 6 людей. Окрім цього журналіст розповів, що отримав інформацію про те, що палестинські бойовики влучили протитанковою ракетою в автомобіль, у якому перебували 4 людини.

За попередньою інформацією, 2 пасажирів загинули, а ще 2 отримали важкі травми.

"Їх не можуть звідти евакуювати, адже одразу після удару почався сильний мінометний обстріл району. Це звичайна автомобільна дорога, я сам по ній їздив кілька разів", – зауважив Ауслендер.

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