Залишився ні з чим: у чому помилка Кадирова у конфлікті щодо Wildberries

Серйозний конфлікт розгорівся в Росії – Кавказі. Рамзан Кадиров не поділив високоприбутковий інтернет-магазин Wildberries з Сулейманом Керімовим. Це протистояння так званий очільник Чечні завів в глухий кут, і владнати його тепер доведеться Кремлю.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що малоймовірно, що Владімір Путін хоч слово скаже з цього приводу. Також, імовірно, очільник Кремля обурений через те, що Кадиров його ослухався та не узгодив розмір "відступних".

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Повністю програв

Як пояснив журналіст, конфлікт щодо Wildberries пов'язаний виключно з грошима.

Нагадаємо, що власники маркетплейсу Тетяна та Владислав Бакальчук розпочали процес розлучення та, відповідно, поділу компанії. Пізніше відбулось злиття Wildberries з оператором реклами Russ. Однак Владислав заявив, що нібито сталося рейдерське захоплення компанії. Тоді він звернувся за підтримкою до Рамзана Кадирова.

Водночас Тетяна знайшла "кришу" в особі Сулеймана Керімова, олігарха та сенатора від Дагестану. Він є наближеним до адміністрації Путіна.

Владислав разом с кадирівцями 18 вересня намагалися захопити офіс компанії. Внаслідок стрілянини загинули два охоронці з Інгушетії.

Пізніше Кадиров оголосив кровну помсту Керімову, а також депутатам російської держдуми Бекхану Барахоеву та Різвану Курбанову. Вони нібито вирішили замовити вбивство очільника Кремля.

Кадиров через певні обставини дав зобов'язання одній стороні цього конфлікту – Владиславу Бакальчуку. Після того, як з'ясувалось, що за Сулейманов Керімовим стоїть Кремль, Кадирову було не за "поняттями" відмовлятися, і він продовжив намагатися показати характер.

Він повністю програв, власницею компанії залишилась Тетяна Кім (її колишнє прізвище Бакальчук). Кадиров разом з її чоловіком Владиславом залишились ні з чим. Зрозуміло, що в такій позі йому перебувати було неможливо, і він вчинив істерику. Погрожує кровною помстою, влаштовує стрілянину,

– зазначив журналіст.

Дагестан обурився на Кадирова, адже ця республіка у два рази більша, ніж Чечня. Інгушетія, хоч і невелика республіка, проте доволі серйозна.

Кадиров створив серйозне загострення на Кавказі. Однак оскільки в основі цього конфлікту лежать гроші, то він непублічно буде врегульований,

– відзначив Ігор Яковенко.

Путін, на його думку, поставить якогось радника, який, можливо, дасть Кадирову відступного або вкаже йому на інше місце, щоб він не чіпав більше Wildberries. Питання буде розв'язане саме так.