Кадиров більше не потрібний: тільки зараз в Кремлі "розгледіли" його справжню сутність

Останнім часом відносини Рамзана Кадирова з російською владою значно погіршилися. Глава Чечні опікується власними активами та безпекою своєї родини через проблеми зі здоров'ям. Він навіть проводив таємні перемовини з монархами Близького Сходу, що не сподобалось в Кремлі.

Як зазначила у розмові з 24 Каналом голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, проти очільника Чечні сьогодні повстали всі в російській владі. Водночас Кадиров виконав свою функцію в республіці, яку очолює, і зараз Кремль вже не потребує його послуг.

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Чечня більше не лякає російську владу

Романова розповіла, що Кадиров виводить з Росії капітали, адже розуміє, що його родині загрожує небезпека. Як тільки з ним щось станеться, а глава Чечні має серйозні проблеми зі здоров'ям (імовірно у нього важкі захворювання нирок і підшлункової залози – 24 Канал), його сім'я зазнає удару.

Відомо, що у Кадирова є великий палац у Дубаї, а навколо неї – вілли його головних чеченських посіпак. Це майже окреме місто, що ретельно охороняється і куди чужі не можуть потрапити,

– пояснила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Крім того, глава Чечні приблизно півтора року тому майже став визнаним лідером мусульманського світу Росії. Це сталося після побиття в СІЗО Нікіти Журавеля сином Кадирова – Адамом.

Виведення його активів, на думку Романової, дозволило перемогти над ним Сулейману Керімову – давньому супернику з конкуруючого Дагестану в угоді щодо російського маркетплейсу Wildberries. Тоді Кадиров оголосив Керімову кровну помсту. Однак зараз всі про це нібито забули.

Також глава Чечні зараз відсунув свою старшу дочку, яку було назначено, зокрема, віцепрем'єром республіки. Зараз вона за офіційною інформацією пішла в бізнес.

Кадиров намагається акумулювати капітал, який виводить з Росії. Очевидно, що Владімір Путін про це знає.

Тому акції Кадирова не зростають, а чому їм зростати, адже він злий і дурний. Всі це чудово бачили, але це влаштовувало, тому що він тримав у своїх руках Чечню, яка зі своїми сепаратистськими настроями 10 років була кісткою в горлі Росії,

– наголосила Ольга Романова.

Тепер, завдяки Кадирову, сепаратизму в Чеченській республіці немає, і тому він виконав свою справу і більше не потрібний. До того ж він, на її думку, відбився від рук. Якщо раніше його терпіли, то зараз Кадирову в обличчя кажуть все, що про нього думають, що і відбувається.

Чечня більше не лякає, тому що вона найближчим часом не підніметься на протести. Кадиров сам залякав чеченців і довів народ до стану рабів. Російська влада переконалась, що Чеченська республіка більше не повстане, і тепер їй цікаві інші регіони, зокрема Дагестан,

– впевнена голова благодійного фонду "Русь сидящая".

В цій республіці відбуваються доволі примітні явища з погляду російської влади. Там шукають євреїв в турбінах літаків, газ вибухає, електрику крадуть.

Нагадаємо, що за даними розслідування видання "Важливі історії", між Кадировим і оточенням Путіна триває конфлікт через переговори глави Чечні з представниками монархій Близького Сходу. З ними Кадиров буцімто обговорював безпеку своєї родини та збереження своїх активів у разі, якщо йому доведеться піти з посади через стан здоров'я.

Побоюючись, що у разі втрати влади Кадировим, його родина може залишитись без захисту. Тому він шукає гарантії безпеки в державах Близького Сходу, тому що нібито не довіряє Кремлю.