Несподівана причина: чому виник такий серйозний конфлікт між Пригожиним й Кадировим
Ще вчора були друзями, а вже сьогодні Кадиров та Пригожин кидаються погрозами в бік одне одного. Незадоволення двох сторін не лежить на поверхні. На це є ряд політичних передумов.
Між Євгєнієм Пригожиним та Рамзаном Кадировим виник конфлікт, який зрештою переріст у конфлікт між їхніми бойовиками. Війни всередині російських угруповань пов'язані здебільшого з політичними амбіціями. Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".
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"Зміна Путіна"
Цікаво зауважити, що ще донедавна Кадиров і Пригожин були добрими товаришами. Влаштовували "сценки" для отримання більшої кількості боєприпасів. А на останній зустрічі вони обіймалися та обмінювалось приємностями. Однак все змінилось доволі швидко.
Змінилось те, що люди, які стоять за Пригожиним вирішили змінювати шлях. Але не в сенсі замінити Путіна умовним Мєдвєдєвим, а перетворити його в символічну фігуру, яка не приймає рішень. А реальну владу передавати іншій групі,
– припустив Тимур Олевський.
Натомість Рамзан Кадиров – це один з бенефіціарів угруповання в керівництві Росії. Очевидно, що в той момент, коли Пригожин оформив свої політичні амбіції, вони вступили в пряме протистояння. Все складається так, що лідер Чечні залишається з владою, яка вже відходить. Натомість ватажок вагнерівців представляє нову силу військової хунти.
"У Кадирова виникає конфлікт інтересів з Пригожиним. Звідси й корінь проблеми. Пригожин запропонував росіянам, які програли дві чеченські війни, заступитись за них перед Кадировим, який їх принижував усі ці роки. Не публічно, але усі все розуміли", – зазначив опозиціонер.
Євгєній Пригожин підхопив націоналістичний патерн росіян, як це й зробив Путін, починаючи повномасштабну війну проти України. Керівник "Вагнера" пропонує російському народу боротьбу з чеченцями. І це, схоже, спрацювало.
Тимур Олевський про перепалку Пригожина і Кадирова: дивіться відео
Конфлікт Кадирова і Пригожина: що відомо
- Нещодавно Євгєній Пригожин розкритикував кадирівський підрозділ "Ахмат" та, вже за звичкою, міноборони Росії. Не упустив нагоди ватажок "Вагнера" і похвалитися начебто успіхами своїх найманців.
- Депутату російської Держдуми Адаму Делімханову вельми не сподобалась така поведінка "кухаря Путіна". Він записав відео, де запропонував Пригожину з'ясувати усі питання "на очній зустрічі".
- Крім того, наближений до Кадирова Магомет Даудов натомість церемонитись з ватажком "Вагнера" не став. У своєму зверненні він почав погрожувати Пригожину розстрілом, хоч і завуальовано.