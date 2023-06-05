Несподівана причина: чому виник такий серйозний конфлікт між Пригожиним й Кадировим

Ще вчора були друзями, а вже сьогодні Кадиров та Пригожин кидаються погрозами в бік одне одного. Незадоволення двох сторін не лежить на поверхні. На це є ряд політичних передумов.

Між Євгєнієм Пригожиним та Рамзаном Кадировим виник конфлікт, який зрештою переріст у конфлікт між їхніми бойовиками. Війни всередині російських угруповань пов'язані здебільшого з політичними амбіціями. Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".

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"Зміна Путіна"

Цікаво зауважити, що ще донедавна Кадиров і Пригожин були добрими товаришами. Влаштовували "сценки" для отримання більшої кількості боєприпасів. А на останній зустрічі вони обіймалися та обмінювалось приємностями. Однак все змінилось доволі швидко.

Змінилось те, що люди, які стоять за Пригожиним вирішили змінювати шлях. Але не в сенсі замінити Путіна умовним Мєдвєдєвим, а перетворити його в символічну фігуру, яка не приймає рішень. А реальну владу передавати іншій групі,

– припустив Тимур Олевський.

Натомість Рамзан Кадиров – це один з бенефіціарів угруповання в керівництві Росії. Очевидно, що в той момент, коли Пригожин оформив свої політичні амбіції, вони вступили в пряме протистояння. Все складається так, що лідер Чечні залишається з владою, яка вже відходить. Натомість ватажок вагнерівців представляє нову силу військової хунти.

"У Кадирова виникає конфлікт інтересів з Пригожиним. Звідси й корінь проблеми. Пригожин запропонував росіянам, які програли дві чеченські війни, заступитись за них перед Кадировим, який їх принижував усі ці роки. Не публічно, але усі все розуміли", – зазначив опозиціонер.

Євгєній Пригожин підхопив націоналістичний патерн росіян, як це й зробив Путін, починаючи повномасштабну війну проти України. Керівник "Вагнера" пропонує російському народу боротьбу з чеченцями. І це, схоже, спрацювало.

Тимур Олевський про перепалку Пригожина і Кадирова: дивіться відео

Конфлікт Кадирова і Пригожина: що відомо