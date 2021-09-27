Конфлікт на кордоні з Косово: президент Сербії вимагає реакції від НАТО
Джерело:Pink
Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до НАТО через напругу з Косово. Він вимагає альянс хоч якось відреагувати на конфлікт.
Вучич зазначив, що наразі Сербія не планує залучати силу в боротьбі з Косово. Мовляв, це станеться лише тоді, коли Косово прийде зі зброєю до сербів.
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"Ми відреагуємо тільки тоді, коли станеться погром"
Сербія не увійшла на територію Косово і Метохії через Кумановську угоду, зазначив Вучич. Тільки тоді, коли станеться погром населення, Сербія зреагує силою. Цю думку президент доніс НАТО і впевнений, що зрозуміли.
Сербія не увійшла на територію Косово, тому що ми поважаємо угоду, ми не маємо права цього робити. Ми не ввійдемо з військами, мир – це найголовніше для нас,
– зазначив Вучич.
Чому зростає напруга між Косово і Сербією
- 20 вересня Косово заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Водії, за новим законом, мають змінювати номера на транзитні.
- Подібна практика існує у Сербії з 2008 року, однак дзеркальна дія Косова викликала обурення сербів.
- На кордоні утворилися сутички: невдоволені серби вирішили блокувати пункти перепуску.
- Підрозділи армії Сербії перевели у високу бойову готовність в гарнізонах Рашка та Новий Пазар, що розташовані на лінії розмежування.
- 25 вересня Над прикордонним переходом Яріньє Сербія підняла у повітря свої російські вертольоти і винищувач. Цього ж дня косовари звинуватили сербів у напади на офіси МВС.
- У ЄС обидві сторони закликали до стриманості та зменшення напруги.