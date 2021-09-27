Конфлікт на кордоні з Косово: президент Сербії вимагає реакції від НАТО

Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до НАТО через напругу з Косово. Він вимагає альянс хоч якось відреагувати на конфлікт.

Вучич зазначив, що наразі Сербія не планує залучати силу в боротьбі з Косово. Мовляв, це станеться лише тоді, коли Косово прийде зі зброєю до сербів.

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"Ми відреагуємо тільки тоді, коли станеться погром"

Сербія не увійшла на територію Косово і Метохії через Кумановську угоду, зазначив Вучич. Тільки тоді, коли станеться погром населення, Сербія зреагує силою. Цю думку президент доніс НАТО і впевнений, що зрозуміли.

Сербія не увійшла на територію Косово, тому що ми поважаємо угоду, ми не маємо права цього робити. Ми не ввійдемо з військами, мир – це найголовніше для нас,

– зазначив Вучич.

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