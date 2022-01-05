Конфлікт на межі, – Боррель на Донбасі оцінив напругу біля українського кордону

Донбас 5 січня відвідав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Після візиту він зробив важливу заяву щодо нарощування російських військ біля кордонів України.

За словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попередив, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну. –

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Зараз конфлікт знаходиться на межі. Зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону,

– заявив Боррель.

Він зауважив, що під час першої зустрічі президентів США та Росії в Женеві здавалося, що вони знаходять лінії комунікації. Втім зараз світ спостерігає нарощування російських військ, а також висування "гарантій безпеки".

Безпека Європи та України – це справа європейців та українців

Боррель наголосив, що його візит означає повну підтримку незалежності і територіальної цілісності України з боку ЄС. Також робота над деескалацією ситуації є спільна.

За його словами, головна мета – це зниження напруги навколо України.

Питання безпеки Європи і України – це те, що стосується українців і європейців. Знизити напругу треба шляхом переговорів і твердих заяв на підтримку України,

– сказав дипломат.

Що відомо про візит Борреля в Україну

Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснює в Україну на знак підтримки нашої держави. Дипломат приїхав 4 січня і перебуватиме тут до 6 січня.

Перед поїздкою він пригрозив Росії. Він запевняв, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним. Це перший високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, який відвідав зону російсько-українського конфлікту.

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