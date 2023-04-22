Є закономірність, – політолог назвав причину чергових військових навчань Китаю

Глава МЗС Китаю Цінь Ґан заявив, що Тайвань історично залишається невіддільнлю частиною Китаю. Водночас Пекін планує провести п'ять і військових навчань в різних регіонах країни.

Проте посилення напруження між Китаєм та США на тлі складних стосунків цих держав, очікувати не варто. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що цей конкретний випадок мало чим відрізняється від інших, які стосуються Тайваню.

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Китай не визнав рішення арбітражу в Гаазі

Вігірінський нагадав, про витоки протистояння США та Китаю.

Нещодавно країни G7 у своєму комюніке згадали про рішення Гаазького арбітражного суду з морського права, датованим літом 2016 року, щодо Малаккської протоки та архіпелагу Спратлі. Вони контролюються декількома країнами, зокрема Китаєм та Філіппінами, між якими й виник спір.

Через цю протоку проходить 25% світової торгівлі,

– наголосив політолог.

За певний час до того, як виник конфлікт щодо Тайваню, який може перерости у військовий, очікувалось зіткнення флотів США та Китаю саме через спір між Філіппінами та КНР.

Міжнародний арбітраж виніс рішення на користь Філіппін, але Китай його не визнав. І раптом дивним чином, через вісім років про це згадують на рівні міністрів закордонних справ країн G7. Вони також визнають безпідставними територіальні претензії Китаю,

– підкреслив Вігірінський.

Пекін своєю чергою за декілька днів після цього заявляє про нові військові навчання.

Андрій Вігірінський про причину нових військових навчань Китаю: дивіться відео

Пекін демонструє бойову готовність

"Вибудовується певна закономірність – на кожний політичний крок на кшталт зустрічі президента Тайваню Цай Інвень зі спікером Конгресу Кевіном Маккарті Пекін також реагує не дипломатично, а військовими навчаннями", – зауважив співрозмовник.

Китай у такий спосіб демонструє світові бойову готовність розв'язувати питання територіальної цілісності військовим шляхом.

Однак кожні такі навчання впливають на екосистему економічних відносин та політичної напруженості. Але Китай така демонстрація того, що він готовий використовувати всі засоби, влаштовує,

– впевнений політолог.

В Південнокитайському морі так само є країни, які перебувають в зоні інтересів США. Зокрема Південна Корея, Японія та Тайвань. Вони так само стурбовані питаннями безпеки.

І вони можуть бути невпевненими в тому, що Сполучення Штати зможуть виконати роль гарантів їхньої безпеки,

– припустив він.

Проте напруга, яка склалась, не обов'язково призведе до військового зіткнення найближчим часом. Однак, на думку Андрія Вігірінського, є розуміння, що Китай відповідатиме на зовнішні загрози саме у такий спосіб.

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