Сі Цзіньпін закликав китайську армію посилити підготовку до війни, – CCTV

У світі знову заговорили про конфлікт Китаю та Тайваню. Китайський президент Сі Цзіньпін закликав свою армію готуватися до війни.

Відповідно заяву він зробив у четвер, 17 жовтня. Про це повідомляє державний телеканал Китаю CCTV.

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Сі заговорив про бойові можливості та нові методи війни

Сі закликав готуватися до війни під час відвідин ракетних військ китайської армії, які днями закінчили широкомасштабні навчання біля Тайваню.

У своїй промові перед військовими він закликав "всебічно посилити підготовку до війни та переконатися, що війська мають надійні бойові можливості", зокрема, китайський президент заговорив про адаптування до нових методів ведення війни.

Дотримуйтесь політичних вказівок, зміцнюйте місію та відповідальність і наполегливо працюйте на підвищення рівня стримування та реальних бойових можливостей,

– сказав він.

Нагадаємо, що Китай вважає Тайвань частиною своєї території. Останніми роками він постійно нагадує про свою позицію, зокрема, розгортаючи свої військові сили поблизу.

Так, у понеділок, 14 жовтня, Пекін розгорнув винищувачі, безпілотники, військові кораблі та кораблі берегової охорони, щоб оточити Тайвань. Видання Insider Paper зауважує, що це уже "четвертий раунд масштабних військових ігор навколо демократичного острова за понад два роки".

"Комуністичні лідери Китаю наполягають, що вони не виключать використання сили, щоб взяти Тайвань під контроль Пекіна", – додають там.