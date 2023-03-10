Пригожин не просто "тоне", з нього "вибивають" ресурси, – Фейгін

Конфлікт між російським міноборони та ПВК "Вагнера" поглиблюється дедалі більше. Кадрові військові роблять все, аби погіршити становище Євгєнія Пригожина.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, 9 березня ватажок ПВК "Вагнера" знову поскаржився на нестачу боєприпасів.

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Ба більше, Пригожин заявив, що йому відключили телефони спеціального зв'язку в усіх офісах та заблокували перепустки до всіх відомств, де можуть ухвалювати рішення.

Чому міноборони забирає ресурси у Пригожина

Фейгін припустив, що "кухаря" Владіміра Путіна тепер не пускають до міноборони та генштабу.

"Зазвичай такі речі публічно не озвучують. Це означає, що Пригожин втратив "апаратну вагу". Адже якщо він не може напряму зв'язуватися з керівництвом, як далі вести справи?" – зазначив правозахисник.

Фейгін додав, що на війні прямий оперативний зв'язок на найвищому рівні вкрай необхідний.

Складається враження, що Пригожин продовжує тонути. Він тоне не просто апаратно, а з нього вибивають ресурси його ПВК "Вагнера",

– пояснив правозахисник.

За його словами, все це робиться виключно для того, щоб у Бахмуті полягла вся армія цих колишніх в'язнів.

Марк Фейгін розповів про становище Пригожина: дивіться відео

Від ПВК "Вагнера" під Бахмутом нічого не залишиться

Фейгін вважає, що при цьому міноборони Росії ще може прив'язуватися до того, що ватажок вагнерівців нібито взяв зобов'язання захопити не лише Бахмут, а й всю Донецьку область.

Мовляв, взявся – роби. Але ми розуміємо, яка ситуація під Бахмутом. Там і при нормальному постачанні Росія зазнає великих втрат. А при "снарядному голоді", про який заявляє Пригожин, будь-які дії там взагалі втрачають сенс,

– зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, в Україні щодня гинуть понад 500 – 700 окупантів. Ймовірно, більшість з них становлять саме вагнерівці, які масово вмирають під Бахмутом.

"Такими темпами за півтора місяця від ПВК "Вагнера" там взагалі нічого не залишиться", – зауважив правозахисник.

Становище ПВК "Вагнера": коротко